El Observador y el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar) divulgaron este martes una encuesta de intención de voto, de cara a las elecciones nacionales de octubre, que discrima los datos por sexo, edad, nivel educativo y región. Según el informe, 44% votaría al Frente Amplio (FA), 24% al Partido Nacional (PN), 15,5% al Partido Colorado (PC), 2,5% a Cabildo Abierto (CA), 1,7% al Partido Independiente (PI), 3% a otros partidos. En tanto, 4% votaría en blanco o anularía su voto y 4,6% no sabe o no contesta.

Según la diferenciación por sexo, votarían al FA más mujeres (48%) que varones (40%). Por otro lado, entre quienes votarían a partidos de la coalición de gobierno, en su mayoría, predominan los varones. En el caso del PN la tendencia no es tan marcada: 24% de los varones votarían al partido y 23% de las mujeres. En el PC, por su parte, se nota más: 17% de los varones encuestados y 14% de las mujeres. En tanto, 3% de los varones votaría a CA mientras que en las mujeres el porcentaje disminuye a 1%. Sin embargo, predominan las mujeres que votarían al PI con 2% y los votantes varones baja a 1%.

4% de los varones votaría a otros partidos, mientras que sólo 2% de las mujeres se inclinaría por esta opción. En cuanto a los votos en blanco o anulado, 3% de mujeres votarían de esta manera y 4% de los varones. Por último, 4% de las mujeres y 5% de los varones no saben o no contestan.

Los resultados según la edad

En los resultados desagregados por edad, entre las personas de 18 a 35 años, 48% votaría al FA, 17% al PN, 14% al PC, 2% a CA, 1% al PI, 4% a otros partidos, 5% en blanco o anulado y 4% no sabe o no contesta.

Entre las personas de 36 a 50 años, 40% votaría al FA, 33% al PN, 11% al PC, 2% a CA, 0,9% al PI, 3% a otros partidos, 3% en blanco o anulado y 4% no sabe o no contesta. En el tramo etario de 51 a 65 años, 36% votaría al FA, 28% al PN, 17% al PC, 2% a CA, 1% al PI, 4% a otros partidos, 2% en blanco o anulado y 6% no sabe o no contesta.

En el tramo de las personas de 65 años o más, 53% votaría al FA, 19% al PN, 20% al PC, 1% a CA, 2% al PI, 0% a otros partidos, 2% en blanco o anulado y 1% no sabe o no contesta.

La intención de voto según el nivel educativo

De acuerdo con el nivel educativo, 37% de las personas que tienen hasta ciclo básico completo votarían al FA, 30% al PN, 18% al PC, 3% a CA, 1% al PI, 1% a otros partidos, 1% votarían en blanco o anulado y 5% no sabe o no contesta.

Entre los que tienen hasta bachillerato completo, 47% votarían al FA, 19 al PN, 12% al PC, 1,7% a CA, 2% al PI, 4% votaría otros partidos, 7% lo haría en blanco o anulado, y 3% no sabe o no contesta.

De los que tienen educación terciaria completa o más, 53% votaría al FA, 18% al PN, 13% al PC, 1% a CA, 2% al PI, 4% votaría a otros partidos, 4% lo haría en blanco o anulado y 3% no sabe o no contesta.

Los resultados según el lugar de residencia

Por último, según la región, entre los residentes de Montevideo, 53% votaría al FA, 13% al PN, 17% al PC, 3% a CA, 1% al PI, 1% votaría otros partidos, 2% lo haría en blanco o anulado, y 5% no sabe o no contesta.

Entre los que viven en el interior, 38% votaría al FA, 31% al PN, 14% al PC, 2% a CA, 1% al PI, 3% votaría otros partidos, 4% lo haría en blanco o anulado y 3% no sabe o no contesta.

Ficha técnica El objetivo de la encuesta es “obtener una visión sobre distintos temas para la población en general”. A su vez, los responsables plantean que el informe “presenta varias ventajas, como la facilidad de acceso a una amplia audiencia a través de plataformas digitales y la rapidez en la recolección de datos”. Informaron que la cantidad de voluntarios se situó en 4.868, quienes respondieron al cuestionario web en redes sociales como Instagram, Facebook, X, Tik Tok, y también por correo electrónico, que se envió a la lista de registrados de El Observador. Dichos participantes “fueron reclutados mediante anuncios, publicaciones, mensajes directos, circulación por Whatsapp, y difusión por parte de la Udelar, entre otros”. En esta oportunidad, “se enviaron invitaciones a los voluntarios de la primera edición”.

.