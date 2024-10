A 13 días de las elecciones nacionales, la consultora Factum presentó en VTV Noticias una nueva encuesta de intención de voto por partido, que, de acuerdo con el informe, “absorbe los principales temas de la agenda pública posterior a las internas y hasta finalizar setiembre”, a la vez que “el comienzo formal de la campaña electoral en medios masivos de comunicación”.

Según la encuesta, 44% votaría al Frente Amplio (FA), que se mantuvo igual con respecto a la medición anterior. El Partido Nacional (PN) tiene una estimación de voto de 24%, lo que implica una caída de tres puntos porcentuales, mientras que el Partido Colorado (PC) creció dos puntos, pasando de 15% a 17%.

Cabildo Abierto (CA) se mantiene en 4% y el Partido Independiente (PI) en 3%. Identidad Soberana (IS), el partido liderado por Gustavo Salle, tiene 3% de intención de voto, a diferencia de la encuesta anterior, en la que no figuraba. Unión Popular-Frente de Trabajadores, con Gonzalo Martínez a la cabeza, tiene 1%; en tanto, 3% votaría en blanco o anularía su voto. Cabe recordar que Factum no presenta indecisos en sus informes.

Factum también distingue entre “voto fuerte” y “voto débil”, una variable que en esta medición mostró que 80% tiene una decisión fuerte y 20% una decisión débil.

En los resultados desagregados, del 44% que votaría al FA, 38% tiene una decisión fuerte y 6% débil; el PN tiene 20% de voto fuerte y 4% débil y entre los que se inclinan por el PC, 13% tiene una decisión fuerte y 4% una decisión débil.

De acuerdo con Factum, la debilidad del voto en la suma de los partidos de la coalición “se asocia mayoritariamente a dudas sobre el voto dentro de los partidos de la coalición”, mientras que la debilidad del voto al FA “no aparece necesariamente asociada a la duda con otros partidos, pues no surge una preferencia clara por partidos fuera del FA”.

La suma de los porcentajes de los partidos de la coalición totaliza 48%, frente al 44% del FA. En octubre de 2019 la coalición tenía 57% de estimación de voto, mientras que el FA cosechaba 38%.

En esa línea, la encuestadora señala que “se aprecia un escenario donde el FA aparece mejor posicionado para octubre de 2024 respecto a octubre de 2019, con un incremento en la estimación de voto de cinco puntos porcentuales”, y la coalición “experimenta una pérdida neta de seis puntos con respecto a lo obtenido en 2019”.

Factum aclara que la suma de los partidos de la coalición “no debe tomarse como una sola unidad de cara a las elecciones parlamentarias, dado que la composición del Parlamento no corresponde a la relación entre la suma de partidos de la CR, por un lado, y el FA, por otro, dado que las bancas se adjudican partido por partido”.