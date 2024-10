Álvaro Delgado y Valeria Ripoll encabezaron en la noche del sábado un acto de la lista 71 del Partido Nacional (PN) en la Plaza Varela. En su intervención, el candidato del oficialismo aseguró que “hay una mayoría silenciosa” que no se pronuncia a favor del gobierno pero que el domingo 27 de octubre les dará su voto, “asegurando la continuidad de este rumbo”.

Las últimas encuestas muestran una caída en la intención de voto del PN, lo que alimenta la posibilidad de un escenario en el que Andrés Ojeda podría superar a Álvaro Delgado.

“Hace cinco años atrás, esto era pura efervescencia, lleno de actos, de movilizaciones, de autos con banderas, de balconeras, de columneras. ¿Saben por qué? Porque había voluntad y necesidad de cambio”, explicó. El candidato oficialista interpreta la calma del electorado no como una falta de apoyo hacia su propuesta, sino como un signo favorable de que la gente “no quiere experimentos, quiere la tranquilidad, de la garantía, de las certezas, que es lo que nosotros ofrecemos”, dijo Delgado.

“Hoy tenemos un mejor país que el 2019” en el que “hay cosas para corregir, pero todo está mucho mejor”, afirmó Delgado, quien destacó al gobierno como “hacedor”. Reconociéndose parte de él, “espalda con espalda con el Presidente de la República”, aseguró que esta gestión “desde el primer día” planificó reformas y acciones que “en algunos casos son históricas”.

Además, resaltó que “este gobierno es el primero del 84 para acá que le deja menos delitos de los que recibió al próximo”.

Ripoll apuntó contra Orsi

La candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, también se dirigió a los militantes presentes en el acto y recogió algunos dichos del presidenciable por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi.

Durante un acto en Fray Bentos, Orsi dijo que “en este primer cuarto del siglo 21”, Uruguay vio cómo la clase media, el salario y las jubilaciones subían; y “el país se paraba en el mundo como un país progresista que avanzaba”. Dicho esto, añadió que “la sensación” que le queda “es que estos cinco años fueron de tiempo perdido”.

Ripoll no dejó pasar esta última frase y respondió: “Yo le quiero decir a este candidato, que no tuvo la capacidad de poder con la intendencia de un departamento y que se pasea orgulloso con su perro entre los pozos de su pésima gestión, que este gobierno hizo mucho”. Además, se refirió a otras afirmaciones de la fórmula del FA sobre funcionarios públicos que “no pueden ir” a sus actos “porque sino los echan”. “Si ellos se hicieron de las pruebas de esta situación, espero que esta semana lo denuncien”, expresó Ripoll y apuntó: “No se puede andar por la vida haciendo campaña electoral bajo la mentira. Está bien que no tienen propuestas y que quizás esta sea la única cosa que puedan decir, pero no se les puede permitir”.