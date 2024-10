El expresidente de la República José Mujica volvió a aparecer sobre el final de la campaña electoral. Luego de atravesar dificultades de salud que lo llevaron a estar internado algunos días, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) le volvió a hablar a la militancia a través de un video difundido en Instagram.

“Confío en que la gente piense, confío en que la gente sienta que hay que asumir una actitud por las nuevas generaciones, no por los que nos estamos yendo”, reflexionó el exmandatario.

En la misma línea, remarcó que cada uno puede “incidir” con su voto. De cara a la elección nacional, en la que no sólo se definirá el próximo presidente y el Parlamento, sino también si se aprueban o no los plebiscitos sobre los allanamientos nocturnos y el de la seguridad social, Mujica subrayó que no se puede “ser neutral” frente a un “fenómeno” que “va a pautar la vida de las generaciones que vienen por años”.

“El país que vamos a tener en gran medida depende de la decisiones que seamos capaces de tomar”, indicó Mujica, que anteriormente se ha expresado en contra del plebiscito que impulsó el PIT-CNT.

“No es un problema de ser frentista, es un problema de darnos cuenta que tenemos que salir de este pozo en el cual nos hemos metido”, reafirmó el exmandatario, e instó a defender el voto, “que es la única herramienta que puede incidir”.