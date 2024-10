“Te invitamos, Gabriel”, le dijo un integrante del Ecomité del Frente Amplio (FA) a Oddone cuando este se acercó a la barra del bar El Recreo a pedir una limonada, pero él negó la invitación. El eventual ministro de Economía y Finanzas en caso de que la coalición de izquierda gane las elecciones bajó al sótano donde se iban a celebrar los 15 años del Comité de Base funcional de Ciencias Económicas de ese partido.

En la barra había calcomanías, banderines y pins con las caras de la fórmula presidencial de Yamandú Orsi y Carolina Cosse, que Oddone decidió comprar antes de empezar su intervención en lo que sería un espacio de conversación con militantes.

Antes de que comenzara la actividad, la diaria pudo dialogar brevemente con él y sostuvo que le parece “fantástica” la instancia, sobre todo porque previo a llegar no sabía que se iba a encontrar con un “ambiente súper distendido y familiar”. “No me lo imagino como que yo vengo a hablar, sino que vamos a hablar entre todos y eso me parece buenísimo porque uno está podrido de escucharse a sí mismo”, reflexionó. “Ojalá fuera todo así”, expresó. También dijo que no le gustan las fotos y que prefiere que se las saquen cuando está “distraído”. “No tengo intenciones de ser tan mediático”, sostuvo.

Ese sótano del bar ubicado en Durazno y Juan D. Jackson, que generalmente es usado para encuentros de poesía o recitales musicales, el viernes se aprovechó para, de acuerdo con la presidenta del comité Analía Ruggeri, tratar de “poner el debate económico en términos simples, que traten de sacarlo un poco de lo que es la torre de marfil en la cual muchas veces se encuentra, y poder plasmarlo en términos cotidianos, para poder dialogarlo con todas y todos”.

Ruggeri remarcó los 15 años de existencia del Ecomité, al que se ha acercado “gente realmente muy diversa, en términos ideológicos como en términos generacionales, hasta locativos”. Destacó que el espacio de conversación trataba de discutir los “principales desafíos que enfrenta nuestro país de cara a este nuevo proceso electoral”.

En primer lugar, Oddone exhortó a “ser conscientes” de que si el FA asume en marzo de 2025, este “enfrenta un escenario internacional, en muchos sentidos, desafiante”, y esto comprende “desde temas que tienen que ver con los desafíos o los cuestionamientos a la democracia en muchos lugares del mundo”, así como los “avances de sectores xenófobos y de sectores de ultraderecha en muchos lugares del mundo”.

El economista definió que “los tres ejes principales”, que son “desafíos exógenos” pero que “están en el horizonte” y son necesarios para pensar en políticas públicas, tienen que ver con el cambio climático y la naturaleza, los cambios a nivel de renta y la inteligencia artificial.

Gabriel Oddone y Analía Ruggeri durante un conversatorio en el Bar El Recreo, el 4 de octubre. Foto: Gianni Schiaffarino

Si bien reconoció que estos temas no forman parte de la agenda de discusión política, “son asuntos que ya están sobre nosotros” y sobre los cuales “el próximo gobierno va a tener que poner mirada estratégica”.

El primer eje es el del cambio climático y la naturaleza. Detalló que además de la “transformación tecnológica” también es importante tener en cuenta “el uso de combustibles fósiles que tenemos que tener”. Señaló que en Uruguay “hay una parte muy importante de la recaudación tributaria” que está asociada a los combustibles fósiles, y por tanto, indicó que hay que trabajar en “desestimular el uso de estos combustibles, al mismo tiempo que tenemos que estimular el uso de energías renovables, a las cuales tenemos que subsidiar.

Para Oddone, la discusión sobre el cambio climático, a pesar de que sea un “desafío importante” aún está “fragmentada” y “no está presente como una visión estratégica”.

Por otro lado, el segundo tema que planteó el eventual titular de la cartera de Economía tiene que ver con los “tratamientos tributarios de naturaleza global” que “atraviesa la política internacional” y que van a “afectar directamente” a Uruguay. “Nosotros hemos hecho uso de la ventaja de ser un país estable, predecible, políticamente consolidado para poder atraer inversiones y poder generar oportunidades económicas”, apuntó.

Con ese contexto, de acuerdo con Oddone, es que Uruguay está “en condiciones” de “dar regímenes especiales de tratamiento tributario a distintos tipos de inversiones”. Sin embargo, subrayó que ese es “un fenómeno que está fuertemente amenazado si la agenda global en términos del impuesto a la renta mínima global avanza, y es un hecho que avanza”.

El último desafío “extraordinario que puede terminar afectando”, según Oddone, es la inteligencia artificial. Aunque aclaró no ser un “conocedor” del tema, “no debemos perder de vista que hay cientos de actividades que están fuertemente amenazadas” por la inteligencia artificial.

En ese marco, resaltó que “hay muchas que es posible que tengamos que pensar distintas”, como por ejemplo, lo relacionado con regímenes previsionales o impositivos, la relación ocio-trabajo o las jornadas de trabajo, y también “qué van a hacer las personas que pueden ser sustituidas con elementos de inteligencia artificial”.