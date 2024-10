Algunos minutos pasaban de las 16.00 cuando Carolina Cosse llegó a la esquina de 8 de Octubre y Munar. A pocos metros de la puerta de la escuela Sanguinetti, la esperaban un puñado de simpatizantes de La Amplia, la lista 609 y la 711. En su mayoría jóvenes, aprovecharon la instancia para colaborar con el reparto de listas. Así, encabezados por la candidata a la vicepresidencia, se movieron por 8 de Octubre hacia el este. Otras caras conocidas que acompañaban en la excursión a la exintendenta de Montevideo eran la actual directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), María Inés Obaldía, y la directora de la Secretaría de Diversidad, Florencia Astori.

En un recorrido que no duró más de cinco cuadras hubo saludos, bocinas, miradas y algún reclamo. Pero como aún quedaba tarde, la candidata a la vicepresidencia, al igual que los militantes y dirigentes que la acompañaron, rápidamente se dispersaron, y aparecieron, en algunos casos, en la explanada de la IM. Allí se incorporó el candidato Yamandú Orsi, quien junto a Cosse fue rodeado por un círculo de militantes que iban turnándose para sacarse una foto. Pasadas las 17.30 inició la segunda caminata de la tarde, en este caso, por 18 de Julio hacia Ciudad Vieja.

Tras una caminata sin demasiados sobresaltos, a la altura de la plaza Cagancha estaba dispuesto un pequeño escenario, donde la fórmula comenzó la oratoria. Con el clima ensalzado con la repetitiva reproducción del jingle de campaña en versión plena, Orsi destacó que hay que entender que “una campaña es también una fiesta”, por lo que hay que “cuidar mucho los métodos que se usan”. En esa línea, llamó a no utilizar “insultos y descalificaciones”.

“Nosotros siempre vamos a elegir el camino que históricamente hemos recibido de nuestros referentes históricos, y no hablo sólo de los de mi Frente Amplio [FA], sino también de los referentes históricos de Uruguay”, subrayó el candidato. “Voy a ser presidente de todos los uruguayos y no sólo del FA. Para eso, necesitamos esas mayorías, pero también necesitamos tener los vínculos, y para eso se necesita no romper ningún puente, incluso, y fundamentalmente, en campaña electoral”, concluyó el discurso.

Durante el acto de la UJC en la explanada de la Udelar. Foto: Gianni Schiaffarino

Orsi: “El FA es unidad desde la base”

La gira montevideana continuó en la Facultad de Ingeniería, allí la fórmula fue recibida por el decano Pablo Ezzatti, quien los guio por las instalaciones. Miradas de sorpresa de los estudiantes al ver cómo avanzaban las cámaras de televisión por su centro de estudios marcaron una postal de la visita. Luego de algunos minutos de reunión entre la fórmula y el decano, llegó la hora de visitar la exposición “Ingeniería de muestra”, que abría sus puertas este viernes para que estudiantes presentaran stands con proyectos tecnológicos.

Más sorpresas, diversos intercambios con los expositores y mucho calor marcaron la visita de la fórmula a la feria. Paralelamente, cuando se aprestaban a abandonar las instalaciones de la facultad, frente al edificio central de la Universidad de la República La Tabaré empezaba a tocar en la “Previa a la victoria”, una actividad organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Sonó la última canción de La Tabaré algunos minutos pasadas las 20.00. Luego fue momento del discurso de la fórmula. “Hay que seguir hasta el final y más allá, en política no hay que dar nada por ganado”, manifestó Cosse, quien tomó primero la palabra. Asimismo, destacó la importancia de los trabajadores, estudiantes y docentes en la construcción política, lo que definió como “la política con los pies en la realidad y la mira lejos”.

“Los grandes problemas, los problemas complejos, requieren soluciones colectivas, y el único gobierno que puede hacer eso es un gobierno del FA, porque el humanismo está en el centro de nuestra concepción”, expresó la candidata a la vicepresidencia. “El FA es unidad, nunca podemos descansar en ese sentido, pero, sobre todo, unidad en la acción”, concluyó.

Orsi, a su turno, destacó ante los militantes comunistas su importancia en la historia de la construcción política en Uruguay, y más específicamente en la construcción política de izquierda. “En estas filas, claramente desde el origen se tejió la unidad de una manera muy firme; si hay algo que uno tiene que reconocer de esta sensibilidad de izquierda pura y firme, es ese concepto de que todo se hace desde la base”, valoró. “Hay que entender que el FA es unidad desde la base, y se los agradezco porque lo han sostenido siempre”, agregó.

Yamandú Orsi, en el centro de Montevideo. Foto: Gianni Schiaffarino

Orsi y su interacción con personas en situación de calle

“Hoy caminando por 18 se acercó mucha gente, también mucha gente en situación de calle”, admitió Orsi en el acto organizado por la UJC. “No hay nada más fuerte que la imagen de lo que pasa”, agregó a continuación. En su recorrido, hubo distintas interacciones con personas en situación de calle y, por ejemplo, algunas de ellas le pidieron una oportunidad para repartir listas. “'Hay una cosa que te quería preguntar, queremos repartir listas... Pero ¿qué pasa? Estuvimos acá y no nos dieron ni pelota”, le comentó un hombre cuando el candidato pasaba frente a la Suprema Corte de Justicia luego de hablar en la plaza Cagancha.

Más allá de ese pedido de trabajo, el candidato se refirió al diálogo que había mantenido algunos metros después con una mujer joven en situación de calle. “Una mujer joven se acerca y me empieza a contar de su vida de hace unos meses en los refugios; me cuenta también cómo ella ha sufrido, el daño que le ha hecho la pasta base a ella y a sus amigos”, recordó Orsi.

“Yo hace tres meses que estoy en la calle y tengo un montón para decirte”, le había dicho la mujer horas antes a Orsi. “Necesitamos que se nos preste un poquito más de atención, la gente en situación de calle es muchísima”, le explicó. “Los refugios tienen chinches y la comida nos enferma”, detalló ante la mirada del candidato. “Hay muchos derechos que están vulnerados, como la alimentación y la salud mental”, agregó.

Sobre la salud mental, Orsi comentó que hay “una lista de espera de tres años” para poder acceder a consultas, y para los que están en “tratamientos por situaciones de consumo”. Con esos plazos, “la pasta los come en la calle”, dijo. “Esa realidad la vemos en nuestras calles, no sólo en Montevideo, sino también en el interior... La tarea de ganar el gobierno y de construir el país de la esperanza es urgente”, concluyó Orsi, luego de comentar otras de las situaciones que le había narrado la mujer.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse, en el centro de Montevideo. Foto: Gianni Schiaffarino

.