Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado (PC) y de la lista 10, la más votada de esa fuerza política, fue entrevistado esta mañana en el programa Arriba gente y compartió su análisis de los resultados de las elecciones nacionales y cómo visualiza el tramo final de la campaña hacia el balotaje.

Bordaberry manifestó sentirse satisfecho y agradecido de que la ciudadanía tomara su propuesta. La lista del nuevamente senador superó en votos a la 25 del candidato Andrés Ojeda, aunque el sublema liderado por Ojeda reunió más votos en total que Vamos Uruguay. Sobre esto Bordaberry consideró que “obtener más votos que otros no te da más derechos, te da más obligación de tener una conducción colectiva”.

En cuanto a la coalición, el senador electo defendió la importancia de “darles un espacio” a los partidos que no alcanzaron los votos necesarios para obtener bancas en el Senado: el Partido Independiente (PI), Cabildo Abierto (CA) y el Partido Constitucional Ambientalista (PCA) –nuevo integrante de la coalición tras dar su apoyo a la candidatura de Álvaro Delgado–.

Bordaberry opinó que estos partidos y sus líderes son “fundamentales” para la coalición. “Aunque no les fue tan bien”, es lo correcto. “Si sos una coalición, por avatares de las elecciones no significa que tengan menos derechos”, dijo, y destacó que la coalición multicolor “no se puede dar el lujo” de perder los conocimientos constitucionalistas de Eduardo Lust (PCA) o la experiencia de Pablo Mieres (PI) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

De cara al balotaje, Bordaberry explicó que “los votos son de los uruguayos” y que “lo que hay que hacer es decirles que la mejor opción es Álvaro Delgado” por la foto de unidad que la coalición mostró en la noche de las elecciones.

Sobre su rol en la campaña, Bordaberry adelantó que, independientemente de que la coalición defina salir en conjunto a recorrer el interior, su sector decidió salir solo: “Quiero salir y decirles a todos los que nos votaron que apoyen a Delgado”.

Consultado sobre las declaraciones del excandidato Ojeda en su discurso del domingo, respecto de la correlación de fuerzas dentro de la coalición y que el PC será parte “del cogobierno del Uruguay que se viene”, Bordaberry dijo que está seguro de que el PC quiere que el PI, CA y el PCA participen como socios en “igualdad de condiciones”.

Sin embargo, el senador electo reconoció que el resultado de su partido le da legitimidad en un eventual nuevo gobierno de coalición, por ejemplo en el tema de la seguridad, aunque Álvaro Delgado tendría la última palabra. “El PC tiene el mejor equipo en materia de seguridad ciudadana”, afirmó Bordaberry.

El dirigente también se refirió a la necesidad de negociación que marcará al próximo gobierno, independientemente de quién resulte ganador. Bordaberry se mostró entusiasmado con este nuevo escenario, que ve como una “oportunidad” y no como un “drama”. Un gobierno sin mayorías “te obliga a ser mejor: tenés que adelantarte, hacer más acuerdos, es una gran oportunidad”, expresó. Para el colorado, está “sobrevalorado el tema de la mayoría parlamentaria” y trae problemas porque “los ministros se descansan” y “el que tiene la mayoría respalda a veces lo que no tiene que respaldar”.

En ese sentido, Bordaberry consideró que quién sea oposición “será una oposición de diálogo, de información y de control. Consultado sobre cómo será el diálogo con el ahora diputado Gustavo Salle, Bordaberry admitió que no tiene idea, pero “vamos a tener que conversar”. Opinó que, “al final del día, somos todos uruguayos y demócratas y “la Constitución tiene instrumentos para buscar los acuerdos”.

Por último, el senador electo fue consultado sobre por qué no hay mujeres entre los cinco senadores electos del PC, dijo que “es una lástima” y lo atribuyó al voto de la gente, ya que “la ley te dice que tenés que poner cada tres, uno –una mujer–” y su partido no consiguió los votos necesarios, aunque no explicó por qué las listas no se conformaron de otra forma.