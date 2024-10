El partido Identidad Soberana, que lidera el abogado Gustavo Salle, superó el 2% de los votos en la elección de este domingo, según las proyecciones, con lo que alcanza dos diputados para el período 2025-2030 y sella su ingreso al Parlamento en su primera elección. Sin embargo, sin haber culminado el escrutinio de la Corte Electoral al cierre de esta edición, según las proyecciones, se alejan las posibilidades de que alcance un escaño en el Senado de la República.

En un clima de júbilo y alegría, cerca de un centenar de personas se hicieron presentes en la sede del partido, en 18 de Julio y Acevedo Díaz, punto en el que Salle se dirigió a los militantes y seguidores del partido. Primero, dentro del local y con su icónico megáfono en la mano, y luego sobre un escenario en la calle, desde el que habló en medio de gritos, aplausos y bocinas de los vehículos que pasaban por la principal avenida de Montevideo.

Con la voz algo ronca, pasadas las 21.00, y con todas las miradas sobre sí, afirmó: “Es un triunfo. Tenemos dos diputados”, dijo en referencia a las bancas que ocuparán él y su hija Nicolle. “Entramos en la cueva de los vendepatria. Por lo tanto, ya estamos cambiando la historia”. Salle aseguró que Identidad Soberana “llegó al Parlamento a luchar por los uruguayos de a pie, para que la putrefacta casta política no siga vendiendo la patria y empobreciendo, endeudando y degradando al pueblo”.

Mientras, de fondo, los militantes coreaban “que Salle no se calle”, el abogado continuó con su discurso, y aseguró que llegó al Parlamento “por los militantes que han dejado todo en la cancha”.

Con respecto a las proyecciones de las consultoras, que indican que habrá balotaje entre el frenteamplista Yamandú Orsi y el nacionalista Álvaro Delgado, Salle expresó que se trata del “balotaje de la dos asociaciones para delinquir que entregaron la patria”. Ante ese escenario, el político afirmó que para no tener que pagar la multa por no votar y “no poder acceder a la banca, pero reafirmando la palabra de no votar sicarios del pueblo uruguayo”, el 24 de noviembre pondrá en el sobre una lista de Identidad Soberana firmada. “En un circuito aparecerá una hoja de votación de Identidad Soberana, con la firma del doctor Gustavo Salle”.

“Soy hombre de una sola palabra, y tengo una trayectoria intachable. A la prueba está que quisieron calumniarme, difamarme y mentir, y no pudieron. Estoy en el Parlamento. Hace 20 años que vengo denunciando la corrupción del Frente Amplio y de los multicolores”, afirmó.

Con relación al porcentaje de votos obtenido, según las proyecciones, afirmó que la campaña comunicacional del partido “ha cosechado, por ahora, el fruto minoritario del pueblo”, pero insistió que, igualmente, “es una batalla ganada por Identidad Soberana”, y que “cuando se gana una batalla, surge la ilusión de ganar la guerra”.

Salle se refirió también a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un acuerdo internacional contra el que se ha expresado duramente a lo largo de su campaña. Al respecto, dijo “a los genocidas que siguen la Agenda 2030, como Rockefeller, con quien no tomo mate: métanse la agenda por el culo”.

El plebiscito del PIT-CNT fracasó por “la gran traición de Yamandú Orsi y de Carolina Cosse”

En referencia al plebiscito de la seguridad social, que no llegó a ser aprobado, aseguró que se debió a “la gran traición de Yamandú Orsi y Carolina Cosse”, quienes anunciaron públicamente que no lo votarían. “En definitiva, la traición de la cúpula del Frente Amplio”, acusó, y señaló que por esta derrota las “AFAP estafadoras seguirán estafando a la clase trabajadora, a los pensionistas y jubilados”.

Entre gritos de “senador, senador”, que segundos después pasaron a ser de “presidente, presidente”, Salle fue abordado por militantes de diversas edades, quienes lo abrazaron y pidieron fotografías, mientras transcurría el escritunio de la Corte Electoral, y a la espera de saber si el 3% que anhela el abogado para llegar al Senado pasa a ser una realidad.