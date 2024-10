Han pasado casi 25 años desde la última vez que el Partido Colorado (PC) se metió en un balotaje. Según la última encuesta de la consultora Equipos, correspondiente a setiembre, al candidato colorado Andrés Ojeda lo separan sólo seis puntos porcentuales del candidato blanco Álvaro Delgado, es decir, de la segunda vuelta.

En ese marco, la exfiscal Gabriela Fossati, quien investigó el caso del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, se puso al frente de la campaña “Blancos con Ojeda”, que promueve el trasiego de votos en la interna de la coalición de gobierno. Este miércoles, en el departamento de Treinta y Tres, Fossati invitó a votar la lista 25 de Ojeda y afirmó que “la diferencia y las peleas entre blancos y colorados ya son historia”.

La exfiscal, quien “inauguró el puente” entre blancos y colorados –en palabras del propio Ojeda–, dijo ser “blanca 100%” y llamó a votar al colorado porque es “la mejor opción” entre los candidatos de la coalición. En diálogo con la diaria, Fossati sostuvo que hay “muchísimos blancos” que van a acompañar a Ojeda el próximo 27 de octubre. El contacto por este tema, sostuvo, “es permanente”. “Yo no soy la que tuvo la idea, no me la voy a acreditar, [pero] el tema es que se comunicaban conmigo y yo los derivaba al servicio de coordinadores de Ojeda, y eran tantas [personas] que se les ocurrió generar un movimiento”, expresó.

Con todo, Fossati sostuvo que el crecimiento del PC que muestran las encuestas no proviene exclusivamente del Partido Nacional (PN). “El espacio para crecer es el de la gente que no tiene color, como mis tres hijos, por ejemplo, y de blancos, de cabildantes y de todos los coalicionistas que quieran; para mí la mejor opción es Ojeda”, expresó.

Desde el comando de campaña de Ojeda señalaron a la diaria que el reciente acercamiento del PC al PN, de alguna manera, es consecuencia de “su crecimiento dentro de la coalición en sí misma, en la que se posicionó como una alternativa”. Asimismo, descartaron que la campaña encabezada por Fossati pueda causar malestar en filas coloradas: “Por ahora, no lo vemos como un tema trascendente”.

El senador colorado Germán Coutinho, por su parte, considera que la competencia entre blancos y colorados es positiva para la coalición. “El tracking diario está dando que el Frente [Amplio] se quedó y que la coalición, en esa competencia entre blancos y colorados, parece que crece”, dijo a la diaria. A su entender, el PC “está creciendo a costas de todos los demás”, aunque admitió que quizá “sea mayoritariamente a partir del PN”. “Lo importante es que el PC siga creciendo y que gane la coalición”, subrayó.

Coutinho, que integra la lista 10 de Vamos Uruguay, que promueve la candidatura al Senado de Pedro Bordaberry, aseguró que el regreso a la política partidaria del exsenador supuso un antes y un después para el partido. “Estábamos en una situación hasta que a mediados de agosto apareció Pedro; claramente, con la incursión de Pedro, apareció otro escenario en el PC”, expresó.

Aunque milita activamente por la lista 25, Fossati no forma parte de la nómina, dado que en las elecciones internas integró la lista 2004 de Alianza Nacional del PN, que apoyó la precandidatura de Laura Raffo. Después de las internas, y ante la designación de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia por el PN, la exfiscal dejó el PN y se sumó al PC, advirtiendo sobre “las estrategias de los comunistas y gremialistas”.

La estrategia electoral de Fossati y la lista 25 es asimilada de distintas formas en el PN. Consultada al respecto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a la diaria que “su campaña ya es demasiado ofensiva”. “A mí no me gusta hablar de los compañeros de la coalición, pero cuando ellos se refieren a nosotros pierdo esa inhibición”, expresó.

Bianchi considera que la incorporación de Fossati al PN tres meses después de haber dejado la Fiscalía fue “un despropósito” y “una cosa fuera de lugar”, ya que, si bien “todos los fiscales tienen filiación política”, a su entender, Fossati “no debió adherirse al PN enseguida”. Que luego se fuera al PC, “así, públicamente, me pareció realmente ya más innecesario”, afirmó. “Ella podría haber votado a Ojeda sin hacer este movimiento en contra de su propio partido, no me parece correcto”, agregó.

El senador nacionalista Sergio Botana, en cambio, minimizó el asunto. “Fossati es una blanca con Ojeda, y si está cómoda ahí, muy bien”, manifestó. Sobre la campaña “Blancos con Ojeda”, el exintendente de Cerro Largo dijo que sólo podría preocuparse si el PN “pierde militantes, pero en este caso Gabriela Fossati no sé si completó seis días” en filas blancas.

Del mismo modo, el dirigente nacionalista Sebastián da Silva dijo a la diaria que se trata de “una campaña de redes” y señaló que “para nosotros Andrés es socio”. No obstante, comentó: “Si mañana [el presidente de Peñarol, Ignacio] Ruglio, sale a hacer campaña con los colores de Nacional, me parecería extraño”.