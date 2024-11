Confirmadas las candidaturas de Carlos Albisu y Marcelo Malaquina bajo el lema Coalición Republicana, la coalición en Salto debe decidir ahora qué pasará con Cabildo Abierto (CA). Días atrás, la líder de la agrupación más votada en el departamento por este partido, Cecilia Eguiluz, dijo a la diaria que es “cauta” sobre si CA debe presentar un candidato propio o ayudar a la coalición “de otra manera”. Sin embargo, en las últimas horas otros dirigentes cabildantes confirmaron a la diaria que el partido liderado por Guido Manini Ríos “va a presentar un candidato” en Salto.

“Lo hablamos con Guido”, dijo a la diaria el diputado Rodrigo Albernaz sobre la decisión. Según detalló el líder de la agrupación Salto Oriental, junto a los convencionales de la agrupación Guayabos, de Gabriel Rodríguez ―excandidato a diputado―, alcanzarían los apoyos necesarios para concretar una tercera candidatura. “En la plataforma del acuerdo de la Coalición Republicana estaba establecido que los tres partidos que más votaran tendrían candidatos”, recordó.

Por otra parte, agregó que la presencia de un candidato por CA “les sirve” a los otros candidatos porque les permite “aumentar las posibilidades de retener ciertos votos” dentro de la coalición. Rodríguez, en tanto, confirmó a la diaria su participación en esta iniciativa conjunta, por más que dijo que ahora está abocado a trabajar por lograr el objetivo de obtener la victoria en el próximo balotaje.

“Hemos quedado bastante diezmados a nivel nacional y esto de alguna manera representa una oportunidad más”, reflexionó Rodríguez sobre lo que significa esta instancia para CA. En esa línea, también reconoció la importancia de poder presentar listas que eventualmente se traduzcan en la presidencia de ediles que le den al partido su representación durante todo el período departamental.

“Nosotros creemos que hay que tomar el camino de revalorizar a Cabildo Abierto dentro del concierto departamental y tratar de posicionarlo lo mejor posible dentro de la situación que estamos viviendo”, concluyó Rodríguez. También adelantó que a su alianza con Albernaz se estaría sumando el dirigente Jesús Grasso, junto a su lista 100.

Consultada sobre este nuevo escenario, Eguiluz dijo que no sabía que Rodríguez tuviera la “intención” de ir por la intendencia, pero que conocía las aspiraciones de Albernaz, dado que lo había manifestado durante la interna. “Lo que vota no es que se unan los líderes, sino la gente [los convencionales], y yo ahí me tengo mucha fe”, aseguró la dirigente, que no descarta competir en la interna.

“Es probable que por similitudes puedan juntarse ellos dos, y que por ahí pretendan llevar alguna fórmula a la convención sería muy interesante”, siguió Eguiluz. Sobre su apoyo o no a la candidatura que impulse la dupla Albernaz-Rodríguez, enfatizó en que hasta pasado el balotaje no piensa “tomar ninguna resolución”. “Ni sé que eso que están planteando pueda llegar a concretarse. Nosotros tenemos un orden de prioridad y la prioridad ahora es Uruguay”, concluyó.

Por último, valoró que en la reciente visita de Manini a Salto ―cuando acompañó a la fórmula nacionalista, compuesta por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll― dijo que “Montevideo no se iba a meter en la resolución departamental”.