Por estas horas, la mayoría de los políticos tienen la mirada puesta en el balotaje del 24 de noviembre, pero, en paralelo, algunos dirigentes miran de reojo la interna de sus partidos. Es el caso del Partido Colorado (PC), en donde, más temprano que tarde, deberán discutir quién ocupará el cargo de secretario general, que está vacante luego de la salida de Julio María Sanguinetti. La designación emanará de los 500 convencionales nacionales que fueron electos en la interna colorada, quienes, con voto secreto, deberán elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con 17 miembros —de esos 500—. Por último, los 17 votarán al secretario general, que debe ser uno de ellos.

El diputado Felipe Schipani, de Crece, dijo a la diaria que en su sector ya definieron que propondrán que el excandidato único del partido Andrés Ojeda sea el elegido para secretario general. “En el entendido de que Ojeda tiene toda la legitimidad para ocupar ese rol, en la medida en que ganó la elección interna, la ganó bien, y que fue el candidato único del partido y la performance del PC fue muy buena, fue la mejor votación colorada en el siglo XXI. Entonces, se merece esa posición”, sostuvo.

Además, Schipani señaló que esta postura es de Unir para Crecer, que es la suma del sector de Ojeda, del grupo del diputado —y senador electo— Gustavo Zubía y Crece, que en total tienen “los votos como para impulsarlo como secretario general” porque tienen “la mayoría de la convención”. Subrayó que “los números son claros”, dado que en la elección de octubre hubo dos sublemas del PC, Unir para Crecer, “que sacó 240.000 votos”, y el del senador electo Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), que “sacó 150.000”, es decir, hay “90.000 votos de diferencia entre uno y otro, casi la diferencia que tiene la coalición con el Frente” [Amplio]. Schipani insistió con que “quien legítimamente ha sido ungido como líder del PC es Andrés”, por lo tanto, “tiene que ocupar ese cargo”.

Cabe aclarar que Bordaberry no podrá estar en el menú para ser elegido porque no participó en la interna, por lo tanto, no es convencional.

En diciembre de 2019, luego del balotaje, el expresidente Julio María Sanguinetti fue elegido secretario general del PC, aunque en la interna había perdido con Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos —quien propuso que fuera Sanguinetti—. Esto causó bastante ruido entre algunos dirigentes de Ciudadanos, que entendieron que fue un error que el PC no estuviera encabezado por alguien de su sector.

Consultado por este antecedente, Schipani dijo que lo ocurrido en 2019 fue “excepcionalísimo”, ya que “no hay antecedentes de un sector que gane con luz una elección interna y le entregue la secretaría general a la minoría”. “Porque, en definitiva, la conducción del partido tiene que reflejar lo que votaron los colorados en la elección interna y lo que después ratificaron en la elección de octubre. Entonces, me parece que Ojeda es el candidato natural a ser el secretario general colorado”, insistió.

A todo esto, el diputado Walter Cervini, del sector de Bordaberry, dijo a la diaria que tienen la cabeza puesta en el balotaje, por lo tanto, no están pensando en la secretaría general, y así lo plantearon en la última reunión del CEN, mientras que otro dirigente del sector de Bordaberry subrayó a la diaria que luego del balotaje la elección del secretario general del PC será “clave” y deberán ver “cómo se dividen” los convencionales, ya que son 500 y “hay que ver cómo responden y a quién responden”.

La fuente señaló que a algunos dirigentes de Bordaberry les hace ruido que sea Ojeda el secretario general, porque hay dos candidatos de los que compitieron en la interna (Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez) que están del lado de Bordaberry. Además, en la campaña para octubre Ojeda “no hizo ningún esfuerzo de coordinación entre los grupos que no eran de la lista 25” (la suya). La fuente colorada sostuvo que Ojeda fue a los departamentos del interior e hizo “campañas expresas a favor de la gente de su lista y en contra de los candidatos de los demás, una cosa absolutamente inusitada”.

Por último, el dirigente del sector de Bordaberry subrayó que en la interna Ojeda ganó con 40%, haciendo alianza con Zubía, por lo que estrictamente la mayoría la tenían los demás precandidatos juntos, y subrayó que, de hecho, hubo un acuerdo para votarlo como candidato único, sin que hubiera una discusión en la Convención Nacional, porque no llegó a lo que se requiere constitucionalmente (más del 40% y una diferencia de 10% con el segundo, o la mayoría, a la que no llegó). Por lo tanto, la fuente subrayó que, “estrictamente”, Ojeda obtuvo “el 40% de los convencionales”.