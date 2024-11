El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió nuevamente a los dichos de la senadora Graciela Bianchi sobre el expresidente José Mujica y opinó que el candidato de la coalición republicana, Álvaro Delgado, “cambió mucho”.

Bianchi criticó la aparición de Mujica en spots de campaña, sentenció que lo usan “para dar lástima” y tildó al exmandatario de “moribundo”. En una entrevista esta mañana en el programa Arriba gente, Pereira consideró que “esa crueldad, esa forma miserable de hacer política es lo que en Uruguay no debe tener cabida”, y criticó que “nadie del Partido Nacional y particularmente el candidato salga a enmendar semejante desatino”. Para el dirigente, esto “coloca a la coalición en un lugar preocupante”.

Sobre la posición del candidato nacionalista en torno a no opinar de los dichos de otras personas, Pereira destacó que Bianchi es su tercera senadora y lo que tuvo fue una actitud miserable. “Y ante una actitud miserable dice 'no opino'. ¿Y cómo van a dialogar si una senadora de gobierno dice esto?”, aseveró.

Consultado sobre el carácter dialoguista al que apela Delgado, el dirigente frenteamplista dijo: “él era un hombre muy dialoguista y el gobierno lo transformó”, y aseguró que “cambió y cambió mucho”.

“Un hombre que no opina de nada y no sabe de nada”, dijo Pereira sobre Delgado refiriéndose a las polémicas que ha tenido la actual administración. “Dirigió un gobierno y no se enteró que en su piso rompieron un expediente público donde decía que Marset era un narcotraficante peligroso y pesado. (...) No se enteró que en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva funcionaba una organización para delinquir, como fue procesado Astesiano y varios otros integrantes de ese equipo que procesaba ahí”.

En cuánto al último spot de Delgado, que incluye material de archivo en el que Pereira, como presidente del PIT-CNT en 2020, elogia la capacidad de diálogo del ahora candidato, el frenteamplista aseguró que “hace mucho tiempo que acciones de este tipo no me molestan porque no me sorprenden”. Explicó que los dichos son del año 2020 y, en ese momento, los compartía. “Él era un hombre dialoguista; se había conversado sobre muchos aspectos. Luego, la gente cambia”, afirmó.

“Los cambios de Delgado tuvieron una sucesión muy negativa. A punto tal que me dijo a mí que tenía deshonestidad intelectual. ¿Esa puede ser la persona dialoguista? ¿De verdad?”, dijo Pereira.