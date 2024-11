El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió este domingo a las declaraciones de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, quien cuestionó las apariciones del expresidente José Mujica en spots publicitarios.

El dirigente frenteamplista consideró que los dichos de la legisladora fueron “miserables”. “Lo que dijo una integrante de la coalición republicana sobre Mujica es simplemente miserable, con todo lo que implica esa palabra”, apuntó Pereira en rueda de prensa este domingo en medio de una actividad de campaña en la feria de Tristán Narvaja, en el Centro de Montevideo.

En una conferencia de prensa en Florida, Bianchi había apuntado a que la presencia de Mujica en los spots de campaña le generaba “pena e indignación”. “Un moribundo Mujica… Me da pena y me indigna, porque es un problema de dignidad humana que lo saquen y lo entren, le ponen los dientes, le sacan los dientes cuando lo necesitan para dar lástima”, lanzó.

“Se han transformado en odiadores seriales y nos quieren convencer de que son dialoguistas. La lucha de Pepe, de aferrarse a la vida y cómo la está honrando, es la mejor respuesta a una intervención miserable”, señaló Pereira.

Pereira cuestionó que no haya voces dentro del Partido Nacional y de la coalición de gobierno que se desmarquen de las declaraciones de Bianchi. “Lo insólito es que es la tercera senadora de la lista de Álvaro Delgado, y el silencio del candidato es duro de entender. Lo lógico es que haya dirigentes de su partido, su coalición, que no respalden declaraciones de este tipo. Hasta ahora ha existido silencio. Estuvimos un tiempo esperando que alguien dijera ‘esto no puede ser así’”, apuntó.

“Hay muchos uruguayos que pelean todos los días para vivir y superar enfermedades duras. No tienen ese derecho ni se los vamos a dar. Han pasado todos los límites y no debemos tolerarlo”, lanzó.

En ese sentido, criticó también que Delgado esté mostrándose con un perfil dialoguista, y marcó: “Delgado está construyendo su propia mentira”. “Seguiremos apostando al diálogo, militando por un Uruguay sin divisiones, porque en definitiva eso es lo que el pueblo uruguayo quiere y merece”, cerró.