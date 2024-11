Transcurren los primeros días tras la derrota de la coalición republicana, y sus figuras comienzan a hacer los primeros balances de la elección, a ensayar razones y a identificar responsabilidades.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien ha reafirmado su postura contraria al mantenimiento o formalización de la coalición en su nuevo rol de oposición, aseguró que “nadie ha planteado” y “no se ha discutido” si la coalición republicana “va a funcionar como oposición o no va a funcionar”.

Entrevistado por Doble click, Manini no se mostró sorprendido por el resultado de la elección, pero sí por el margen de victoria del Frente Amplio (FA). Consideró que el resultado era “previsible desde que prácticamente todas las encuestas daban ganador a [Yamandú] Orsi” y se desmarcó del relato que defendía que la suma de los votos de todos los partidos de la coalición en octubre se trasladaría a noviembre: “Yo jamás hice hincapié en eso porque claramente estamos hablando de cosas diferentes”, dijo Manini.

Consultado sobre si cree que la elección de la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, incidió en la derrota, Manini afirmó que no comparte esa visión y cuestionó que se descargue la responsabilidad “sobre un eslabón más fino”, cuando, “en todo caso, habría que ir un poquito más arriba”. Y preguntó: “¿Por qué no fue Laura Raffo la candidata? ¿Quién se opuso a que Laura Raffo fuera la candidata? Capaz que hay responsabilidades mucho más arriba y no hay que cargar contra Valeria Ripoll”.

En el entendido de que el candidato de la coalición, Álvaro Delgado, fue quien eligió a Ripoll como su compañera de fórmula, en lugar de la exprecandidata del Partido Nacional (PN), Raffo, Manini infirió que “si poner a Ripoll fue decisión de él, vetar a Raffo tal vez no fue de él”.

Para Manini, aunque la campaña hacia el balotaje estuvo “bien hecha, fue inteligente, mostró a una coalición compacta, sin fisuras, desde el primer día”, “tal vez el partido estaba perdido antes del arranque, ya con la votación de octubre”. Por esto, consideró que es difícil determinar si el estilo confrontativo que adoptó Delgado en la campaña “acentuó” o no la derrota. Sin embargo, aseguró que nunca compartió, e incluso criticó, “la ridiculización de Orsi”: “Para mí fue un grave error”, aseveró Manini.

Se “magnificaron” escándalos de Cabildo, pero “se les restó importancia” a casos en Presidencia, según Domenech

Otra figura de CA, el senador Guillermo Domenech, apuntó al presidente Luis Lacalle Pou y sus socios de la coalición como los principales responsables de la pérdida del gobierno.

En una línea similar a la de su correligionario Álvaro Perrone, Domenech consideró en diálogo con M24 que la principal responsabilidad de la derrota les corresponde “a los partidos que pretendieron hegemonizar la coalición” y al Poder Ejecutivo que, “en el afán de hegemonizar la coalición”, “atacó permanentemente a Cabildo Abierto”.

“Yo creo que Delgado hizo todo lo que estuvo a su alcance para triunfar. No le adjudico responsabilidad ni a Delgado ni a Ripoll; considero que fueron víctimas de una estrategia equivocada”, dijo Domenech sobre la fórmula de la coalición. Además, agregó que le parece una “enorme injusticia” que se les busque responsabilidad cuando los escándalos de esta administración “fueron uno de los ingredientes” que incidieron en un “fenómeno tan complejo como el pronunciamiento de dos millones y medio de personas”.

Consultado sobre qué rol le cabe al presidente en la derrota, el cabildante afirmó que es uno “muy importante”. Para Domenech, “es evidente que se eligieron mal los colaboradores más próximos al presidente, desde el jefe de seguridad [Alejandro Astesiano] al encargado de su publicidad [Roberto Lafluf]”.

Por el contrario, para Domenech, el caso de abuso de poder que precipitó la salida de la cabildante Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial fue un “caso mínimo” en el que “se aplicó equivocadamente un reglamento” y que “fue fogoneado desde el propio Poder Ejecutivo, no fue la oposición”, afirmó Domenech.

En diálogo con La Mañana, Domenech sostuvo que el objetivo desde dentro de la coalición fue “debilitar a Cabildo Abierto de todas las maneras posibles”, y en esa línea estuvo “magnificar los hechos ocurridos en el ámbito del Ministerio de Vivienda, mientras se le restaba importancia al caso del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y se pretendía por algunos jerarcas que se mintiera en una comparecencia del Poder Ejecutivo ante el Parlamento”.

“Durante estos cinco años, Cabildo Abierto recibió permanentemente ataques de sus socios, que lo calificaron de socio molesto y la piedra en el zapato”, sentenció Domenech.

“Hay una fábrica de votantes cercanos al Frente Amplio y se llama enseñanza pública”, dijo Manini Ríos

Por otro lado, Manini Ríos adjudicó la derrota del oficialismo a “una fábrica de pensamiento izquierdista” instalada en la educación nacional, que se transforma electoralmente en un apoyo al FA: “Ahí está el origen, me parece a mí, del aumento constante o de las buenas votaciones que va teniendo el bloque de izquierda elección tras elección”, dijo el cabildante.

“Yo digo que en las aulas se induce o se lleva a políticas, muchas veces ―habrá excepciones, por supuesto―, que terminan generando votantes más cercanos a lo que es el Frente Amplio que a lo que era la coalición”, aseguró Manini, y consideró que es algo “claro”, “evidente” y “que el común de la gente lo ve”.