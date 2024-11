El domingo 24 de noviembre se decidirá cuál será la fuerza política que gobernará el país en los próximos cinco años. En ese contexto, Cabildo Abierto (CA) está dejando entrever que su compromiso coalicionista podría no mantenerse si el oficialismo no logra conquistar el gobierno. Este lunes, en la presentación del nuevo programa de gobierno de la coalición, denominado “Gobernar entre todos”, el líder cabildante, Guido Manini Ríos, resaltó: “Si estamos en la oposición, no veo el sentido de una coalición”.

Según explicó el senador, la herramienta conformada con el resto de partidos “es para gobernar”, y por eso están trabajando en ella, “en el entendido” de que van a “ser gobierno”. Este comentario surge en un momento en el que algunos dirigentes deslizan la posibilidad de que se conforme un lema Coalición Republicana a nivel nacional o, incluso, que se defina un “secretario general” de la fuerza política.

Semanas atrás Manini había hecho un comentario por el estilo y esta posibilidad había sido deslizada por otros dirigentes, como el diputado Álvaro Perrone, uno de los dos únicos legisladores que tendrá CA en la actual legislatura. También ha dado a entender lo mismo el expresidente de la fuerza política y actual senador Guillermo Domenech.