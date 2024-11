El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, le habló al porcentaje de votantes que se encuentran indecisos en la recta final hacia el balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado y llamó a no “lavarse las manos y dejar que ocurra lo que sea, sin importarles”.

En su audición de este martes por Radio Oriental, Manini defendió que para su partido “Álvaro Delgado es la opción mejor que tenemos el próximo domingo, es la opción por la cual el país tiene más certezas hacia adelante y por la cual se podrán encontrar soluciones a muchos de los problemas que hoy tienen los uruguayos”.

“Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un desafío histórico que va mucho más allá de lo que significan cinco años de gobierno”, dijo Manini, y llamó a “pensar realmente qué es lo que está en juego en el Uruguay”, ya que “si se agarra el rumbo equivocado, pueden cruzarse líneas de no retorno”.

Manini se dirigió a los que manifiestan estar indecisos o que votarán en blanco o anulado: “Tal vez quien así vaya a actuar piense que va a ser totalmente neutro [...] No me gusta ninguno de los dos, voy a algo neutro. Y no es así”, dijo el cabildante.

“El voto en blanco o anulado favorece al que va adelante, favorece al que termina siendo más votado”, sostuvo Manini, y apuntó que, “según las encuestas actuales, y si fueran reales las encuestas, quien va adelante en la intención de voto, hasta el día de hoy, es Yamandú Orsi”, por lo que “tienen que tener bien claro todos aquellos que piensan votar en blanco o votar anulado que [...] es un voto por Orsi”.

“Exhorto a todos los uruguayos, y en especial al público cabildante, a votar el próximo domingo, a no quedarse en la casa, a tratar de llevar ese número lo más alto posible, a cerca del 100% del padrón electoral que pueda votar, a lo más cerca posible para que sea una verdadera fiesta de la democracia”, cerró el líder cabildante.

“Orsi aplicó su libreto” en el debate

En su alocución, Manini también se refirió al debate del pasado domingo y consideró que “Delgado más de una vez pretendió que Orsi le contestara de determinados temas y fue olímpicamente ignorado”.

Por otro lado, criticó que “Orsi aplicó su libreto, lo que podía haberlo dicho también en forma individual y grabado en forma individual y, llevado a la pantalla, no hubiera cambiado mucho”.

Sobre el formato en general, sostuvo que “se tocaron temas que por supuesto que afectan a la calidad de vida de la gente”, pero “realmente hubo muy poco debate como tal”, sí exposición de ideas, y “todos quedamos con la impresión de que es mucho más sólida la preparación, la experiencia, la certeza que irradia Álvaro Delgado que la del profesor Orsi”.

“Es muy importante que los uruguayos no lancen un salto al vacío”, consideró Manini en cuanto al tema de la seguridad principalmente. Cuestionó que en la entrevista de Orsi, en el programa Malos pensamientos, el candidato frenteamplista “ratificó” que “la misma gente que estuvo a cargo de la seguridad en los años frenteamplistas [...] es la misma gente que va a estar nuevamente al frente”.

Además, apuntó que esto se suma a “las propuestas en las bases programáticas del Frente Amplio que indican que las políticas van a ser muy similares a las aplicadas en los 15 años frenteamplistas con los resultados que todos conocemos”.

Sobre la seguridad, el líder cabildante cuestionó si “los uruguayos están preocupados por un tema y están dispuestos a volver a la gente y a las políticas que llevaron a que el tema sea de la gravedad que es hoy. Pareciera incoherente, pero indudablemente que de acuerdo a las encuestas hay mucha gente que está dispuesta a pegarse un tiro en el pie en materia de seguridad pública y volver atrás”.