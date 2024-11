El expresidente José Mujica calificó de “bolazo” la comparación que hizo el candidato de la Coalición Republicana, Álvaro Delgado, entre Yamandú Orsi y el expresidente de Argentina Alberto Fernandez.

Delgado sostuvo que el Frente Amplio (FA) “no tiene liderazgo”, por esto es muy probable que si gana Orsi, “ocurra un escenario parecido al de Alberto Fernández en Argentina: seguramente sea él quien firme, pero no quien mande”.

En rueda de prensa, según consignó Telemundo, Mujica opinó que Delgado “está diciendo bolazos. Primero que Uruguay no es Argentina, hay grandes diferencias. Está diciendo absolutamente bolazos porque nosotros fuimos gobierno y no pasó eso, así que no joda”.

El expresidente comparó los dichos de Delgado con expresiones de “hace 30, 40 años”, cuando “decían que íbamos a llevar a los chiquilines a la URSS, asustaban a las viejas. Ahora lo mismo”, dijo Mujica.

Sostuvo que en la política uruguaya “no hay ni diablos ni magos”, y recordó la gestión de gobierno del FA: “Fuimos 15 años gobierno. ¿Fuimos maravillosos? No, fuimos humanos. El país no se desequilibró”.