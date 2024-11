El presidente electo Yamandú Orsi y su fuerza política se preparan para iniciar la transición hacia el 1° de marzo de 2025, fecha en la que el presidente Luis Lacalle Pou entregará la banda presidencial al frenteamplista.

Restan aún muchas definiciones para ese entonces, por lo que Orsi comenzará este mismo lunes a mantener reuniones en las que se delineará el próximo gobierno.

Esta mañana, Orsi dialogó con la prensa, que esperaba afuera de su residencia en Salinas, y confesó que anoche le costó conciliar el sueño e incluso tenía “algunos compromisos, algunas llamadas que no pudieron hacerse porque no me desperté”, dijo.

El primer encuentro del presidente electo será con el expresidente José Mujica, líder de su sector, en su chacra de Rincón del Cerro. Según confirmó la diaria, la reunión será pasado el mediodía de este lunes.

El martes se reunirá el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) para realizar el balance de las elecciones. El presidente del FA, Fernando Pereira, entrevistado por Desayunos informales, dijo que “lo primero que tiene que haber” antes de iniciar las conversaciones sobre el cambio de mando “es un análisis del Frente Amplio, con calma, con reflexión política” y confirmó que será a las 14.00 del martes.

¿Cuándo se reunirá Orsi con Lacalle Pou?

En su publicación en X, en la que confirmó que ya se había comunicado con Orsi, el presidente Lacalle Pou expresó su interés en “empezar la transición apenas lo entienda pertinente” el próximo mandatario.

Pereira consideró que fue “un buen gesto el del presidente” y manifestó que el inicio de la transición entre los gobiernos se dará “rápido”, pero que “nadie espera que hoy se presente el presidente electo a hacer la transición” porque nunca sucedió, sostuvo Pereira.

“Probablemente en la semana, sin duda”, dijo Pereira sobre la primera reunión entre Orsi y Lacalle Pou.

Orsi afirmó que “entre hoy y mañana” deberá definir la fecha de la reunión con el presidente, para que entre el martes o el miércoles se dé ese primer encuentro.

Por parte del gobierno, este martes a las 17.00 está convocado el Consejo de Ministros para iniciar las acciones del proceso de transición, según informó Telemundo.