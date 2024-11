El presidente electo, Yamandú Orsi, visitó al expresidente José Mujica en su chacra en Rincón del Cerro, en una de las primeras actividades luego de resultar vencedor en la segunda vuelta, este domingo.

Según contó el próximo mandatario en una rueda de prensa, se puso “al día” en varios temas, como la salud de Mujica y las “perspectivas y balances” de la campaña. “Me habló desde su experiencia, de lo que le pasó a él, de cómo era esto. Pepe habla de su experiencia y ahí desliza qué es lo que piensa, pero en un sentido de no plantearte las cosas como consejos, sino de contarte cuál fue su experiencia, cómo él armó, cómo es la presidencia”, comentó.

Orsi dijo que de estas charlas “siempre tenés algo para llevarte”. “Algunas cosas las tenés que apuntar porque son esas frases que te sirven mucho”, valoró, y contó que Mujica “se quedó con ganas” de participar en los festejos en la noche del domingo, pero que no pudo ir al hotel NH por las complicaciones climáticas.

El presidente electo habló sobre la reunión que mantendrá mañana con el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, con el fin de empezar a definir la transición. “Se trata de fijar las reglas de cómo vamos avanzar”, dijo, y enumeró una serie de “desafíos”: “Infancia, adolescencia, problemas de seguridad. Son los desafíos que estuvieron presentes en toda la campaña”, apuntó.

Orsi dijo que aún no tiene fecha planeada para presentar su gabinete, pero adelantó que se tratará de un equipo que “mezcle compromiso político y ético”, en primer lugar, y “conocimiento del tema”. “No es: ‘si no te sirve este ministerio, va este otro’. Es una mezcla de tres cosas importantísimas”, comentó, y señaló que no tiene claro si les ofrecerá ministerios a dirigentes de la coalición que gobierna actualmente.

Consultado sobre si Mujica le hizo alguna recomendación para ocupar algún ministerio, Orsi aseguró que el expresidente no le planteó nombres. “Hablamos de todos los elencos. Por supuesto, yo sé lo que él piensa y siente, no te anda con vueltas, pero jamás te plantea ‘Fulano de tal, ministro’. Él tiene su idea de lo que él armaría, lo que le parece, pero también me dice que yo voy a ser el presidente, que yo decida. ¡Cómo no voy a escucharlo! Por supuesto, pero también me dice que soy yo”, marcó.

La Cumbre del Mercosur y su primera salida al exterior

Consultado sobre los “desafíos de la región”, Orsi se definió como “profundamente integracionista”. “En un mundo que se cierra más aún, tenés que tener un buen vínculo con la región porque hoy en un mes te puede cambiar todo. El mundo está sentado en un polvorín”, dijo.

Sobre la próxima cumbre del Mercosur, que se hará en Montevideo los próximos 5 y 6 de diciembre, comentó que “ojalá se puedan resolver” algunas cosas, como el acuerdo con la Unión Europea. “Hay que darle importancia y poner en el lugar que corresponde al Mercosur, porque como dije recién: en un mundo que se cierra y es tan impredecible, lo mejor es estrechar lazos con los pueblos vecinos”, aseguró.

Es probable que a la reunión de los estados del bloque económico Orsi asista junto a su canciller designado.

Consultado sobre el relacionamiento con los países vecinos, Orsi consideró que se tiene que tener la “mejor relación posible”. “No nos olvidemos que también está Paraguay, con un presidente que tiene muchas ganas y está tallando firme en la región. Somos cuatro países que venimos y estamos en este rincón del mundo, con uno de ellos como Brasil que pide cancha a nivel mundial”, dijo, y comentó que “puede ser” que sus primeras salidas al exterior como presidente electo sean a Brasil y Argentina.