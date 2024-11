“¡Ganamos!”, le dijo, ansioso, el exsenador Rafael Michelini a alguien por teléfono en la puerta del hotel NH Columbia, ocho minutos antes de que se conociera la primera proyección de escrutinio, a las 20.30. Fue el primero de los dirigentes del Frente Amplio (FA) en festejar en público el cuarto triunfo electoral en la historia de la fuerza política, cinco años después de haber perdido el gobierno. Antes de volver al interior del hotel, Michelini hizo un comentario a la prensa y a la militancia frenteamplista presente: “Tres puntos arriba”.

Los gritos de alegría no demoraron mucho más. Cuando los discursos ya habían terminado y la lluvia comenzaba a cumplir la amenaza de las horas previas, los militantes frenteamplistas dejaban la zona celebrando la victoria. En diálogo con la diaria, algunos manifestantes destacaron el resultado y comentaron qué esperan del próximo gobierno. “Me enfermé, me engripé, pero esto era lo que esperaba”, dijo Estela, tras contar que había llegado a la rambla de Ciudad Vieja desde Nuevo París. “Espero que nos dé todo, a mí y a los jubilados, que nos den y no nos saquen la plata”, consideró.

Para Adriana, otra militante que se arrimó al festejo, Orsi va a “gobernar para la gente”. “Yo soy jubilada y no llego a los 19.000 pesos [por mes] y quiero que mejore. Sé que vamos a estar mejor. Sé que va a repartir mucho mejor para los de abajo. Estos cinco años la sufrimos, y no es una cosa de bandera ni de fanatismo, lo sufrimos. La mejora es para todos, no es sólo para la gente del Frente”. Por su parte, Ariel dijo que aguarda que el FA “vuelva a equilibrar la diferencia que hay entre uruguayos”. “Hay que trabajar para todos los uruguayos, no sólo para los que tienen. La política del derrame no existe en ninguna parte del planeta”.

Orsi: “Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada”

El presidente electo, Yamandú Orsi, salió del hotel alrededor de las 21.30, acompañado por su compañera de fórmula, Carolina Cosse, y, con los relámpagos de la tormenta ya en el horizonte, se dirigió rápidamente al escenario ubicado sobre la rambla de Montevideo, donde esperaba una multitud de militantes frenteamplistas. “No son tiempos de promesas, pero me comprometo a una sola: a partir de mañana vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado”, afirmó Orsi, y fue ovacionado por los militantes.

“Esta noche es de muchísimos agradecimientos a todos y todas quienes han hecho de esta campaña una campaña ejemplar, en la que logramos ni más ni menos que este triunfo”, afirmó el exintendente de Canelones, que dio su discurso antes de que terminase de hablar el candidato perdedor, Álvaro Delgado. Orsi aseguró que la victoria del FA “empezó allá en octubre, cuando la ciudadanía resolvió la integración de nuestro Parlamento”.

Orsi agradeció a “quienes hicieron de nuevo de la militancia política un ejemplo a nivel regional y continental”: “Seamos conscientes de que hace ya 40 años, como nunca antes, habíamos tenido un período tan largo de democracia de manera ininterrumpida”, señaló. En ese sentido, también dedicó un mensaje “a quienes abrazan otras ideas o banderas”: “Ellos también son constructores de esta democracia, porque este país es un ejemplo de acumulación positiva”, afirmó.

“Hoy estamos muy felices quienes abrazamos estas banderas, aquellos que reconocemos que accedimos al triunfo, pero hay otra parte de nuestro pueblo que, como nosotros hace un tiempo, hoy están con otro sentimiento. Esa gente también nos tendrá que ayudar a construir un país mejor, a ellos también los precisamos”, expresó el presidente electo.

Orsi aseguró que va a ser “el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, escuchando muy bien lo que nos dicen los demás”. “Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde, a pesar de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás desde el punto de vista económico, social y político. Tendrá que ser este también un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, y seré entonces el presidente del crecimiento nacional, del país que avance”.

Orsi saludó “a cada rincón del país, que es maravilloso”, y pidió a la militancia del FA “abrazar con fuerza la idea de que Uruguay es uno solo a pesar de nuestras diferencias territoriales”. Además, saludó especialmente a su “querido Canelones”.

Finalmente, Orsi dedicó un reconocimiento a los referentes de la fuerza política, entre quienes destacó a Tabaré Vázquez, Danilo Astori, José Mujica, Lucía Topolansky y Mariano Arana, así como a su “queridísimo” Marcos Carámbula, también exintendente de Canelones. “Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo”, prometió antes de despedirse.

En la misma línea, Cosse, que habló antes que Orsi, transmitió un “respetuoso saludo a los compatriotas” que no votaron este domingo por el cambio de gobierno. Afirmó que el FA volverá al gobierno para “unir”. “Nos han querido dividir y nosotros estamos orgullosos de nuestro FA, pero además no guardaremos rencor, porque también sabemos que hay un nosotros más grande que el FA, que cualquier partido político, y es por eso que estamos orgullosos de nuestro pueblo entero”.

“Hoy se inicia el camino del futuro del Uruguay, se inicia el camino a la esperanza, se inicia el camino a la esperanza en el futuro”, expresó Cosse, y citó un fragmento de la canción “A redoblar”, de Rumbo: “Volverá la alegría a enredarse con tu voz”. “Hoy comienza un camino de paz, de tolerancia, hoy comienza un camino seguro hacia el futuro”, agregó.

Según Cosse, en el próximo gobierno el FA va a “aplicar” su programa “con mucha participación de quienes nos votaron y de quienes no, porque nosotros no vamos a hacer distinciones, porque el Uruguay somos todas y todos”. Aseguró que el FA respetará “todas las opiniones” porque “no puede ser” que un “uruguayo esté amedrentado, tenga temor de decir lo que piensa o de enarbolar una bandera o de sacarse una foto por temor a perder el trabajo. A la libertad la tenemos que defender”.

Fernando Pereira: “Nosotros venimos a unir al Uruguay”

“Hay una nueva esperanza y se abre un nuevo camino, ahora vamos a dialogar con todos”, expresó el presidente del FA, Fernando Pereira, en la puerta del hotel, completamente tapado de micrófonos, minutos después de que se confirmara el resultado. “La lucha siempre paga. El trabajo de los militantes y las militantes siempre paga y la esperanza venció al miedo, y la esperanza en el Uruguay es el FA”, manifestó.

El presidente del FA llamó a celebrar la victoria en estas horas, y “mañana a ponernos a trabajar”. Pereira auguró un gobierno de “unidad”. “Nosotros venimos a unir al Uruguay y queremos que gobierne la honestidad, y vamos a trabajar de manera tal de garantizar un gobierno de calidad que garantice avances democráticos para las personas, pero que también garantice mejoras de la calidad de vida, mejoras de las jubilaciones mínimas, mejoras de los salarios mínimos, y para eso hay que trabajar mucho”, expresó.

Entre lágrimas, la vicepresidenta de la fuerza política, Verónica Piñeiro, dijo a la diaria que el triunfo electoral “corona de una manera muy buena” el trabajo realizado tras la derrota en 2019. “Hicimos una campaña que pudo demostrarle al pueblo uruguayo por qué teníamos que volver. Fue muy largo el trabajo y este es un momento de mucha emoción”, valoró.

El senador José Carlos Mahía, dirigente de Seregnistas, dijo a la diaria que el FA recuperó el gobierno porque “hizo un trabajo de volver a su base”, recorrió el país y presentó una fórmula que “fue expresión del pueblo frenteamplista”. “Pero ganó algo más importante que el Frente hoy: ganó una ética, ganó el que no vale todo, ganó el que insultar y descalificar a adversarios no da resultados”, expresó Mahía.

El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, dijo a la diaria que a partir del triunfo de este domingo Uruguay tiene “una posibilidad histórica” de promover “cambios profundos y a favor de las mayorías”, pese a que existe “un contexto regional e internacional recontra difícil”. Civila también agradeció a la militancia frenteamplista: “Hemos visto compañeros que han venido del otro lado del charco... Es todo muy emocionante”.

Para Edgardo Ortuño, senador electo de la Vertiente Artiguista, el FA ganó porque tuvo “la mejor propuesta” y “el mejor candidato”. En el próximo quinquenio, dijo a la diaria, se pondrá en marcha “un proyecto de unidad nacional, que tenemos que construir desde mañana, para tener un gobierno para el 100% de las uruguayas y los uruguayos”. Según Ortuño, el pueblo uruguayo “apostó a un país que vuelva a crecer con justicia social”.

Orsi visitará a Mujica y Topolansky en la chacra En diálogo con la diaria, la exvicepresidenta y referente del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky sostuvo que lo que "hizo la diferencia" para el nuevo triunfo del FA fue haber planteado una campaña "muy abierta", que "siempre tuvo un mensaje de inclusión". "Me parece que estuvo por ahí y, por otro lado, otra vez las encuestadoras se equivocaron, porque daban unas diferencias que no eran reales", disparó. Al igual que el expresidente José Mujica, Topolansky no estuvo presente en el hotel junto a la dirigencia del FA, pero llamó a Orsi apenas se supo el resultado. El presidente electo, sostuvo Topolansky, "habló con los dos" y "mañana de mañana va a venir por acá". En las próximas horas, el FA comenzará a trabajar en la conformación de los equipos que liderarán la transición. Este lunes habrá conversaciones “informales”, dijo Cosse a la salida del hotel, y el martes en una reunión del Secretariado se definirán los grupos que dialogarán con el gobierno saliente.