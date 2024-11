Luego de una semana de trabajo de la comisión conformada por técnicos de cada partido de la Coalición Republicana, este lunes los partidos socios del oficialismo firmaron un nuevo programa de gobierno conjunto, denominado “Gobernar entre todos”, que contiene 400 propuestas organizadas en 22 ejes temáticos.

Acompañado por la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll, el coordinador técnico del Partido Nacional (PN), Agustín Iturralde, y los socios, Andrés Ojeda (Partido Colorado, PC), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto, CA), Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) y Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista, PCA), el candidato del PN, Álvaro Delgado, aseguró que la conformación del programa “resultó muy fácil” y lo definió como un “mensaje político y programático con más de 400 propuestas y respuestas para darle a la gente”.

“Esto tiene que ver con el respeto al ciudadano”, dijo Delgado sobre la presentación del programa, y criticó al Frente Amplio (FA) asegurando que la coalición es “el único proyecto político que tiene un programa hoy para presentarle a la gente”. Manifestó que es un programa para darles certezas a las personas que los votaron y que los votarán en el balotaje del 24 de noviembre, y afirmó que son “los únicos que pueden asegurar” la estabilidad económica sin subir impuestos y “garantizar un programa de desarrollo con estabilidad y certeza”.

El candidato nacionalista hizo énfasis en las coincidencias entre los socios, que facilitaron avanzar rápido en la conformación del programa. En esta línea, mencionó algunos puntos: aseguró que con CA coincidieron “en lo que tenía que ver con el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, y en base a esto se definieron medidas concretas que “le facilitan la vida a ese uruguayo de a pie, a ese pequeño empresario con una rebaja en el costo de la energía, modernización de relaciones laborales, eliminación de la burocracia de arriba y cambiar el paradigma por el concepto de confianza responsable”.

El candidato explicó que con el PC hubo dos puntos sobre los que Ojeda puso el foco durante toda la campaña: salud mental y adicciones. Sobre este último, proponen “generar un centro para jóvenes ‘Ni silencio ni tabú’ en los 19 departamentos, un centro accesible para personas con intento de autoeliminación y mejorar la accesibilidad a consultas, entre muchas otras cosas”. El segundo tema en el que el PC “insistió mucho” es la seguridad pública; dentro de esta, “la modernización del sistema carcelario”, la incorporación de tecnología a la Policía, el incremento de la formación y la conformación de un “grupo multifuerza que vaya directamente al ataque del patrimonio del crimen organizado y del narcotráfico”, explicó Delgado.

En cuanto a los partidos chicos dentro de la coalición, manifestó que con el PI concordaron en la definición de “prioridad política y presupuestal en la primera infancia”, mientras que con el PCA afirmó que “nos unen cosas” y que incorporaron varias propuestas en torno a los delitos ambientales y la reglamentación del alcance de los acuerdos confidenciales.

Las propuestas

El candidato mencionó los 22 ejes del programa conjunto, que van desde temas de economía hasta políticas sociales. Destacó que la coalición tiene “unidad de acción” y “vocación no sólo de ganar, sino de gobernar”. En ese sentido, criticó que dentro del FA hay “disputas en función de quién es más hegemónico”, ya que “hay un sector que desbalancea —el Espacio 609— y eso, sumado a los sectores radicales, desbalancea mucho más y condiciona no poder tener un programa para mostrar, no tener un discurso único, sólido, para creer”.

Además, se refirió al “Uruguay que se viene”, con la coalición sin mayorías en el Parlamento. Lo calificó de una etapa desafiante que los va “a obligar a ser mejores como país” al ir a buscar acuerdos interpartidarios.

El primer capítulo del documento propone “una economía más competitiva”, con foco en las pequeñas y medianas empresas, y enumera varias medidas económicas genéricas, como “seguir trabajando sobre el resultado fiscal de forma que esté alineado con los objetivos de competitividad del país y la sostenibilidad de la deuda pública”. También se propone “seguir avanzando en la reducción de la inflación para alcanzar metas aún más ambiciosas que las logradas en el presente quinquenio”.

Además, se consigna que “no se aumentarán los impuestos y se será responsable y transparente con el manejo de los recursos que los contribuyentes vuelcan al fisco”, y agregó que “se mejorará el Régimen de Promoción de Inversiones, ajustando y perfeccionando su funcionamiento para que siga siendo un elemento dinamizador de la economía”.

En materia de política internacional se plantea, entre otros puntos, “defender los derechos humanos y la democracia en todo el mundo y especialmente en América Latina”. “Un continente más democrático es clave para permitir el desarrollo en paz para todos, y será un respaldo para el accionar en el mundo”, se agrega.

En el capítulo de trabajo se menciona “perfeccionar mecanismos de descuelgues en base a criterios objetivos, estableciéndose reglas claras y ágiles para su aplicación, otorgando seguridad jurídica a los actores sociales”. Además, “continuar con acciones que permitan atender las heterogeneidades que se dan dentro del ámbito de aplicación de cada grupo de actividad: diferentes grados de competitividad de los mercados de bienes y servicios, zonas geográficas y niveles de productividad”.

El capítulo 16 se enfoca en “la segunda generación de la transformación educativa”. Allí se plantea el “desarrollo de políticas de acompañamiento económico que permitan a los estudiantes de quintiles más vulnerables finalizar el liceo”, y también “mejorar significativamente la asistencia en todos los niveles, a través de sistemas de información diarios, así como acompañamiento y apoyos a estudiantes y sus familias”.

El documento cierra con el capítulo 22, sobre “transparencia y ética pública”, cuyo primer punto dice: “Reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad para las personas desaparecidas, como ya lo hicimos en el ‘Compromiso con el país’ y quedó demostrado durante el actual período de gobierno”.

Por último, se propone “impulsar la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como norma. Esto se promoverá tanto a escala nacional como departamental, respetando las autonomías constitucionalmente consagradas”.

Cabe recordar que en el documento que la coalición presentó antes del balotaje de 2019, “Compromiso por el país”, se incluyó una propuesta similar: “Promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales”. Asimismo, por la falta de votos del oficialismo no prosperó en este período un proyecto de ley del colorado Adrián Peña que iba en este sentido.