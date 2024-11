El presidente electo, Yamandú Orsi, volvió este viernes a Montevideo luego de su visita al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y algunos representantes de su gabinete, en Brasilia. Tras el arribo al aeropuerto de Carrasco, el frenteamplista contó en rueda de prensa que la “mayor parte del tiempo” de la reunión se dedicó a discutir sobre “el compromiso y la posibilidad” de avanzar en el acuerdo comercial que hace ya varios años el Mercosur busca concretar con la Unión Europea.

“Es el tema de la semana que viene y hay muchísima expectativa”, adelantó con referencia a la cumbre del bloque sudamericano, que se desarrollará en Montevideo y a la que concurrirá invitado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Algo se va a anunciar; me imagino que en algo se va a avanzar”, dijo sobre esa instancia. Agregó que todo dependerá de la presencia de diplomáticos europeos, lo que a su entender “sería una señal importante”.

“No quiere decir que, si se resuelve ahora, enseguida se aplica; va a llevar años”, planteó también sobre el eventual acuerdo. “Hay mucho optimismo con eso. Seamos cautos; vamos a ver cuáles son las visitas o quiénes son los que van a venir a la cumbre. Eso va a definir mucho. Si nosotros vemos presencia, es importante; algo va a pasar”, concluyó sobre el tema.

El Mercosur

“En un mundo donde ya nadie habla de TLC [tratado de libre comercio], en un mundo donde la incertidumbre es lo que reina, protegernos entre nosotros y avanzar juntos es la clave”. Según Orsi, esto fue lo que le transmitió Da Silva. “Siempre se ha hablado de la flexibilización o el exceso de rigidez –creo que algo de eso hay–, pero Itamaraty sabe de estas cosas y sabe que es muy importante contener a los cuatro países del Mercosur”, agregó el presidente electo.

Asimismo, dejó claro que le “gusta la idea de avanzar hacia el [Tratado] Transpacífico”. “Siempre fue una idea que a mí me seduce, hay que analizarla un poco más. Acá no te podés cerrar porque el mundo de hoy no te deja”, comentó. Y agregó: “Siempre en el marco de un país integrado a una región que se llama Mercosur, creo que, si nos abrimos un poco del corset, podemos avanzar”, agregó.

“Me alegra la posibilidad de que otros países se vayan integrando a esa alianza”, expresó por último con respecto al inicio del proceso para el ingreso de Costa Rica al Tratado Transpacífico, información que trascendió en las últimas horas. Este país centroamericano estaba en la lista de espera al igual que Uruguay.

La relación bilateral

“El propio presidente Lacalle me había planteado algunos temas que estaban en la agenda, algunos están ya resueltos”, comentó Orsi. Concretamente, detalló que el puente sobre el río Yaguarón “está adjudicado”, y agregó que “la canalización o el dragado” del canal San Gonzalo “se demoró” por la inundación que sufrió meses atrás el sur de Brasil.

Con respecto a la relación bilateral con Brasil, Orsi subrayó que “la idea es reconstruir o reactivar un grupo de alto nivel”, que en su momento funcionaba y fue “pinchado” por el gobierno de Jair Bolsonaro. “El compromiso de Brasil es de reinstalarlo, es un espacio pequeño de resolución de temas” para “agilizar cosas que están en carpeta, pero que de repente se demoran”, explicó.