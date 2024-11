Este martes en la noche, en Buenos Aires, la coalición realizó un acto de cara al balotaje del 24 de noviembre, para unas 150 personas uruguayas residentes en Argentina. La oradora principal fue la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional (PN), Valeria Ripoll, compañera de fórmula de Álvaro Delgado -que no viajó al país vecino porque tenía actividades de campaña en Montevideo-. Ripoll estuvo acompañada por una comitiva de legisladores -actuales y electos- de todos los partidos de la coalición. Por ejemplo, se hicieron presentes el senador blanco Sebastián da Silva, los diputados Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), y el único diputado electo por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

El evento fue organizado por el diputado del PN Pablo Viana, quien lidera el grupo Avanza Uruguay, cuyos integrantes se definen como “liberales conservadores”. Viana llegó a la cámara baja luego de hacer un acuerdo con el senador Juan Sartori, en 2019, pero en 2021 abandonó la agrupación del empresario por “una serie de diferencias de índole política y personal con la conducción del sector”. A su vez, Viana mantiene desde 2013 vínculos con distintos políticos y think tanks conservadores de España, entre ellos la Fundación Disenso: “Mi vínculo es muy cercano con todos ellos”, dijo a la diaria a principios de 2023.

Ripoll fue la encargada de cerrar el evento, con un discurso de cerca de 20 minutos. Al inicio, Ripoll repasó brevemente su devenir hasta llegar al PN. Dijo que hacía muchos años “que estaba fuera de la política, era una de esas descreídas totalmente de la política y de los políticos”, pero “cómo se llevó adelante este período de gobierno, cómo se enfrentó a las crisis y cómo se puso el foco en los más vulnerables” la hizo volcarse a militar en el PN.

“Este 24 de noviembre el resultado tiene que ser muy parecido al que tuvimos el 27 de octubre. Porque si algo importante tenemos que trasladarles a ustedes y a cada uruguayo, es que el 27 de octubre, esa mayoría silenciosa que Álvaro decía que iba a apoyar el camino que estaba llevando adelante la coalición, se pronunció: 48% es más que 43%, en Uruguay y en todos lados, y la Coalición Republicana fue el proyecto de país más apoyado el 27 de octubre”, insistió.

Ripoll sostuvo que cuando este gobierno asumió, en 2020, “Uruguay venía barranca abajo, con la caída de la economía y pérdida de puestos de trabajo”, y también las cifras de la pobreza. Sobre esto último, dijo que la oposición le quiere “pasar factura”, aunque “tenemos ese mismo casco duro de la pobreza, pero con un Uruguay que venía de un crecimiento ininterrumpido económico”, y agregó: “No fue que no pudieron hacerlo sino que no quisieron hacerlo, no supieron cómo sacar a todos esos uruguayos de esa situación de pobreza. Y nosotros, a pesar de haber tenido una pandemia de más de dos años, nos levantamos rápidamente, y hoy Uruguay es un mejor país que cuando asumimos”, aseguró.

Como ha repetido en casi todos los actos en Uruguay, Ripoll sostuvo que este gobierno hizo “mucho más” en cinco años, con pandemia y “cinco crisis”, que el Frente Amplio (FA) “en 15, con mayoría parlamentaria, bonanza económica y todas las posibilidades para poder hacer”.

Ripoll dijo que los frenteamplistas creen que “todos los uruguayos que están en Argentina votan al FA”, pero “esto es una gran lección para ellos”; por eso, sostuvo que están convencidos de que los uruguayos que viven en Argentina “saben lo que es un país destruido por la izquierda y no quieren eso para su Uruguay”. “Vamos de cara a definir el balotaje, y el FA no tiene programa, no tiene equipo, no tiene propuestas, no tiene absolutamente nada”, agregó Ripoll, y se ganó varios aplausos.

Por último, Ripoll ahondó en las críticas a la oposición. Les dijo a los presentes que este FA “es el peor de la historia”, y “si estarán complicados, que al único referente” [por el expresidente José Mujica], que “está enfermo, no la está pasando bien, y a pesar de que está convaleciente, la falta de liderazgo de su candidato [Yamandú Orsi], la falta de propuestas de su partido, lo van a sacar a hacer una gira, cuando está realmente complicado de salud, porque no tienen a nadie que realmente pueda generar confianza en el FA”. “Esos son claros manotazos de ahogado de un partido que no tiene rumbo”, finalizó.