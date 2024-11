Este jueves, la fórmula del Frente Amplio (FA), integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, recibió el apoyo de grupos de trabajadores de la salud y de la cultura, en una actividad realizada en La Huella de Seregni. El presidenciable comentó la primera encuesta de cara al balotaje, que fue publicada por la Usina de Percepción Ciudadana y que lo ubica tres puntos porcentuales por encima de la fórmula del Partido Nacional.

“Dijimos que las elecciones de balotaje son diferentes. Ya la gente votó partidos, sectores, ahora va hacia elegir una fórmula, un presidente”, apuntó en una rueda de prensa. El candidato señaló que es “muy apresurado” hacer un análisis de los datos, pero destacó el hecho de que exista un 7% de ciudadanos que estén indecisos.

Según detalla la Usina, el resultado del balotaje dependerá de la “inclinación de los indecisos”. Entre estos, según se describió, la mitad votó en la primera vuelta al Partido Colorado, Cabildo Abierto o el Partido Independiente, mientras que 18% votó por otros partidos, 15% votó en blanco o anulado, 13% votó al PN y 3% por el FA.

“Mucha gente no dice lo que va a votar, y en ese 7% de indecisos quizá haya gente que no se formó opinión o directamente no dice lo que va a votar. Son campañas que son duras, competitivas”, resumió.

Consultado sobre las preocupaciones vinculadas a la salud, Orsi apuntó que “lo que más aparece” por las recorridas por el interior del país es “la demora en las consultas” y la “dificultad en el acceso a los medicamentos”. Eso, sumado a la salud mental, forma un “paquete que no esperábamos con tanta fuerza”. “Es un dato de la realidad y tiene que ver con soluciones que el país necesita. El Sistema Nacional Integrado de Salud necesita una vuelta de tuerca; es bueno, funcionó bien, pero está precisando algunas correcciones, al punto de que en este período se dejó caer una mutualista. Eso no puede volver a pasar”, señaló.

El presidenciable también comentó sobre los apoyos interpartidarios que está sumando en los últimos días y los cuestionamientos que recibió desde el oficialismo. “Yo no me detengo en eso, me detengo en los aportes que vienen. Tengo muchísimo respeto por la gente que participa en política; así como hubo gente que vino con nosotros, ha habido gente que se ha ido a otras tiendas, y jamás me van a escuchar a mí descalificar. Más allá de los votos que se tengan, son personas que tienen libertad de pensamiento”, sentenció.

Sobre las críticas que tanto él como su compañera de fórmula recibieron del intendente de Maldonado, Enrique Antía, sobre la limpieza en Montevideo y Canelones, Orsi apuntó que el jerarca departamental “nunca había hecho eso”. “Evidentemente, lo obligaron a hacer algún mandado. Me sorprende porque nunca había hecho eso. Nadie cambia tanto de opinión, salvo que le hayan pedido alguna tarea”, dijo.

Orsi opinó que el debate, que será el próximo domingo 17 de noviembre, es una “muy buena cosa”. “La verdad es que la gente disfruta de esas instancias y nosotros también. Va a ser muy importante, aunque tampoco hay que sobredimensionar que sea la única herramienta de debate político”, señaló, y explicó que, más allá de hablar con los medios, se debe “hablar con la gente”. Sobre la incidencia que pueda tener, el frenteamplista dijo que “un poco mueve”, si no, “no se haría”.

Colectivos de trabajadores de la salud y de la cultura se pusieron “al servicio” del comando de campaña

Así como sucedió con un grupo de trabajadores de la psicología, de la arquitectura y la ingeniería, este jueves la fórmula del FA recibió el apoyo de los trabajadores organizados de la salud y de la cultura. Ambos colectivos, “autoconvocados”, se pusieron al “servicio” del comando de campaña y llevarán adelante acciones militantes para sumar adhesiones a la propuesta del FA.

“Cuando se los tuvo que convocar en momentos complicados, estuvieron ahí, y ahora estamos viendo una suma de voluntades maravillosas. Estamos para conseguir más para que en el balotaje pase lo que tenga que ocurrir”, dijo Orsi, y señaló que “el cambio seguro es lo que tiene que ocurrir”. “Lo que nos están demostrando es que hay que remangarse y salir a hacer lo que nos gusta: hablar con la ciudadanía”.

“Nos estamos acostumbrando a que las estructuras orgánicas se quedan cortas, y la realidad no está demostrando eso”, valoró el candidato sobre estos apoyos. “Todos aquellos que tengan algo para aportar, voten lo que voten, son bienvenidos en esta casa”, remarcó.