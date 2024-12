Este lunes en una entrevista con En perspectiva, el expresidente José Mujica destacó al senador electo del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry como un buen negociador y “muy serio”: “Cada vez que acordamos con Bordaberry, se cumple”, dijo.

La semana pasada, el presidente electo Yamandú Orsi recibió a Bordaberry y a una delegación de legisladores de su sector, quienes le presentaron los principales temas que ocuparán su agenda de trabajo desde la bancada de la oposición.

Mujica fue consultado por las posibilidades de negociación que tendrá el Frente Amplio (FA) en la cámara baja en el próximo período y mencionó, con base en “la experiencia de mis años en el Parlamento”, a Bordaberry y “otra gente” de su partido.

En cuanto a otros partidos de la coalición, Mujica manifestó que espera que “se abra alguna ventana” en el Partido Nacional (PN), porque “hay gente del interior que tiene su propia perspectiva”, pero hay que esperar las elecciones departamentales del próximo año, apuntó.

Sobre Cabildo Abierto (CA), que cuenta con dos diputados, el expresidente consideró “que es probable” que tenga una posición independiente más flexible, “que alguna vez vote con el gobierno y otra vez vote con la oposición”.

Prisión domiciliaria a militares condenados: “Tener ancianos en la cárcel es un problema para el Estado y es una pena inútil”

El líder de CA, Guido Manini Ríos, visitó a Mujica para reiterarle el pedido que han sostenido desde su fuerza política sobre la prisión domiciliaria para militares condenados o formalizados por delitos de lesa humanidad.

“Él me manifestó su preocupación de que los penados por la Justicia que trasvasan los 80 años pudieran transcurrir el futuro de su pena en sus hogares”, dijo Mujica. Consideró que Manini Ríos le insiste sobre esto porque sabe que desde hace “más de 30 años” el expresidente mantiene una posición favorable a la prisión domiciliaria para los militares. Para Mujica, “no tiene que ver con una liberación, sino de dónde transcurre la pena”.

“La mayoría de mi país tiene otra visión y uno se tiene que acomodar a lo que piensa la mayoría. Yo pienso que tener ancianos en la cárcel es un problema para el Estado y es una pena inútil, salvo que sea algún caso en el que la Justicia tenga reparos muy fuertes”, afirmó Mujica.

El expresidente también se refirió al caso del coronel retirado Luis Agosto, procesado con prisión el pasado noviembre en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos.

Mujica dijo que Agosto está “muy grave en el hospital” y sostuvo que no concibe que para “alguien que está muy enfermo en el Hospital Militar y colaboró con información la Justicia no tenga una actitud benemérita”: “Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todos igual. [Para] aquellos que colaboran tenemos que diferenciar la forma en que se los trata”, dijo el líder del Espacio 609.

La recomendación de Mujica para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

El líder del Espacio 609 confirmó que le recomendó a Orsi para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el nombre del senador electo de la lista 609 Alfredo Fratti.

“Lo conozco desde hace años porque es veterinario, porque ha trabajado con ganado, porque fue vicepresidente de la Federación Rural, porque conoce todos los gremios rurales, porque es un hombre de campo”, dijo el expresidente sobre su recomendación y agregó que también le dijo “con claridad” a Orsi: “Hay que conseguir un compañero que entienda de la granja y de la agricultura”.

Sobre el resto de ministros que conformarán el gabinete, Mujica consideró que “hay un problema de equilibrio político” importante y su preocupación “es que la 609 no quede en una posición abusiva”.