A una semana de haber ganado las elecciones, el presidente electo, Yamandú Orsi, sigue trabajando junto con sus equipos para conformar el próximo gobierno. En esta semana continuará las conversaciones con los sectores del Frente Amplio para definir el gabinete, mientras que se inicia formalmente la transición; paralelamente a esto, la cumbre del Mercosur que se llevará a cabo en Montevideo el jueves y viernes le da la oportunidad a Orsi de reunirse con los mandatarios de la región en la capital uruguaya.

Es probable que Orsi nombre a quienes lo acompañarán en el Poder Ejecutivo a mediados de diciembre. En una entrevista que dio la semana pasada a Doble Click, de Del Sol FM, dijo que “en 15 o 20 días” se presentarán los nombres de todo el gabinete; en esa dirección es que el mandatario electo tendrá conversaciones con los referentes de los sectores que alcanzaron la representación en el Senado. Esa reunión se concretará esta semana.

La posición de varios sectores es que aquellos que lograron el Senado tengan representación en el Ejecutivo, y es en ese marco que Orsi definirá sus nombres. La lista de posibles hombres y mujeres es extensa, al punto de que el propio mandatario electo dijo que, con los nombres que se han ido conociendo, podría conformar más de un equipo de ministros.

Uno de los ministerios más “requeridos” es el de Relaciones Exteriores, según comentó una fuente cercana al presidente a la diaria. Si bien en esa cartera los nombres no son tan claros, el del abogado y periodista Edison Lanza es evaluado como uno de los que podrían ser parte del equipo ministerial.

Lanza es muy cercano a Orsi y ha estado en su última gestión en la Intendencia de Canelones como director general de la Secretaría de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, además de haber sido relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otros nombres suenan para la cancillería, como el de Daniel Caggiani, senador electo por el Movimiento de Participación Popular, y el de Sebastián Hagobian, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio y perteneciente al Espacio Socialdemócrata Amplio.

Este lunes se inicia la transición con la reunión Sánchez-Ferrés

Según expresaron desde el equipo de comunicaciones del electo presidente, este lunes será la reunión entre el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el actual secretario del Ejecutivo, Rodrigo Ferrés. Ambos serán los encargados de llevar a cabo la transición, tal como comentó Orsi en la conferencia que brindó tras reunirse con el presidente, Luis Lacalle Pou, a mediados de la semana pasada.

En esa conferencia, Orsi dejó en claro que la intención de él y de Lacalle Pou es lograr que el cambio de mando se centralice en esas dos personas y no en los equipos que puedan asumir en los ministerios. Sánchez se apoyará, además, en Jorge Díaz, quien se sumó al equipo de transición, y es probable que asume la prosecretaría de Presidencia, por lo menos hasta que se cree el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Orsi se encontrará con los líderes del Mercosur

Otra de las agendas del mandatario electo será su participación en la cumbre del Mercosur el próximo jueves y viernes en Montevideo, invitado por Lacalle Pou. El encuentro de los presidentes del bloque sudamericano servirá como oportunidad para que Orsi tenga encuentros formales con algunos de los presidentes de la región, como el mandatario colombiano Gustavo Petro, con quien tendrá una reunión, según supo la diaria.

El lunes, después de haber sido electo, Orsi brindó una entrevista al medio W Radio Colombia en la que elogió a Petro por su participación en el proceso de “pacificación” de América Latina. “Que el país [Colombia] haya podido resolver y apueste una ficha a la paz me reconforta y me hace pensar que América Latina puede encontrar el camino. [...] Mientras en el corazón de Europa están pasando cosas espantosas, en América Latina, tan desigual, hoy podemos decir que no tenemos conflictos entre países, y ese tipo de cosas se lo debemos a gente como Petro. Espero tener contacto pronto con él y poder colaborar”, apuntó.

El acercamiento de Orsi a los líderes de la región comenzó apenas resultó electo. En la semana posterior al balotaje viajó a Brasilia para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Orsi ha destacado en varias oportunidades la importancia que tiene para Uruguay la relación con Brasil y Argentina, las dos economías más importantes del continente, y, si bien aún no hay previsto un encuentro formal con el mandatario argentino, Javier Milei, se espera que este último participe en la cumbre (no concurrió a la anterior, realizada en Asunción). De hecho, Milei tiene prevista una participación en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing el viernes al mediodía.

Orsi también ha destacado la relación que tiene con el presidente paraguayo, Santiago Peña, uno de los primeros mandatarios que lo felicitaron por su victoria el pasado domingo 24, dando señales de la importancia que tendrá el Mercosur en su gobierno.