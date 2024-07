El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, contó este lunes que habló con el intendente de Artigas, Pablo Caram, condenado en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental, y le solicitó su renuncia al cargo de intendente y que no se presente como candidato a diputado por el departamento en representación del Partido Nacional. Asimismo, aseguró que Caram aceptó y su renuncia se hará efectiva “en las próximas horas”.

“El otro día yo comenté que lo que está mal, está mal y no hay un cristal diferente para medir las cosas. En las últimas horas hablé con el intendente Pablo Caram y le solicité que renuncie a la Intendencia de Artigas y le solicité además que no se presente como candidato a diputado porque en ese sentido nos parece importante dar esa señal y él aceptó y será efectivo en las próximas horas”, manifestó Delgado en rueda de prensa durante el homenaje a Luis Alberto de Herrera.

Asimismo, el candidato nacionalista dijo que le pidió a Caram que de estos pasos, independientemente de lo que resuelva la Corte Electoral en relación a su ciudadanía y de la decisión del Comité de Ética del Partido Nacional.

Consultado sobre la posibilidad de que la exdiputada Valentida dos Santos, que fue condenada en la misma causa por usurpación de funciones, y era quien iba a asumir en lugar de su tío, se presente como candidata a la intendencia artiguense en las próximas elecciones, Delgado sostuvo que Dos Santos ya no pertenece a su fuerza política y, por lo tanto, no puede “incidir” en eso.

No obstante, señaló que “como ciudadano” no está de acuerdo con que asuma el cargo de intendenta de Artigas.

El dirigente nacionalista consideró que si el Partido Nacional no hubiese actuado como lo hizo, quizás este caso podría afectar la votación de la fuerza política en las elecciones nacionales de octubre. “Yo creo que en esto lo que importa no es que ocurran situaciones que no ocurren siempre, estamos sobrados de situaciones de estas que ocurrieron en el período pasado que todavía las siguen festejando”.

“Nosotros lo que decimos es que importa cómo se resuelven estas situaciones y qué actitudes se toman. En este caso nosotros tomamos la actitud de actuar preventivamente en el sentido de pedirle que deje la intendencia y pedirle que no sea candidato a diputado”, agregó.

Por otra parte, Delgado aseguró que no sabe quién ocupará el cargo de intendente después de la renuncia de Caram.