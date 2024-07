Luego del acto patrio de este jueves, el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, se refirió a los hechos sucedidos recientemente en Artigas que terminaron con la condena del intendente, Pablo Caram, la exdiputada Valentina dos Santos y el subsecretario municipal Rodolfo Caram. “Tengo un sentimiento muy triste, es una irregularidad que no comparto”, indicó el exsecretario de Presidencia sobre el tema.

En esa línea, explicó que conjuntamente con la presidenta del directorio del partido, Macarena Rubio, mantuvieron distintas charlas con los implicados, que terminaron con la renuncia de Dos Santos y [Rodolfo] Caram, y el pedido de que el caso pase a la Comisión de Ética del PN.

Delgado, además, resaltó que conocidos los hechos tiene un “sentimiento de mucha frustración, sobre todo porque hay una situación irregular, la cual a raíz de las propias denuncias, entre otras, de la intendencia, tuvo consecuencias penales”.

Más allá de eso, el candidato enfatizó que el PN “actuó como tenía que actuar”. “El PN no es responsable directo de la administración, es más, de esta situación me enteré cuando salió en la prensa, y de algunas de las consecuencias de esto me fui enterando a través de la prensa y de la charla que ayer tuvimos con los involucrados”, detalló Delgado. “El directorio en la próxima sesión va a dar trámite a que el caso pase a la Comisión de Ética. En esto hay que ser muy firmes”, adelantó.

Sobre la posible candidatura de [Pablo] Caram a la diputación por Artigas, Delgado prefirió no hacer declaraciones, dado que “recién” la Comisión de Ética “va a estudiar” su caso, aunque reconoció que también podrían incidir “temas legales” en la postulación. Por otra parte, con relación a la posible asunción de Dos Santos como intendenta de Artigas -luego de la posterior renuncia del intendente Caram- apuntó que, a nivel personal, cree que “no es lo más adecuado”. Sin embargo, recordó que la exdiputada ya no pertenece al PN, y, por lo tanto, lo que él pueda decir ya no tiene “incidencia partidaria”.

Rubio, por su parte, se refirió también en rueda de prensa a los aspectos formales del procesamiento interno del PN de la situación de [Pablo] Caram. Explicó que primero la Comisión de Asuntos Políticos debe fijar la próxima reunión de Directorio donde se derivará el caso a la Comisión de Ética. Después los miembros de esta comisión “se tomarán los tiempos” necesarios para “recibir las declaraciones y analizar la situación”, sin tener que atenerse a “plazos” específicos para expedirse.

Sobre la situación de fondo, Rubio expresó que reprocha las “conductas inadecuadas, irregulares y que tipifican delitos” y remarcó que el “Directorio es firme y no actúa a impulso”. En la misma línea, apuntó a que se trata de un “hecho puntual que sucedió en la intendencia de Artigas”.

“Nunca hemos silenciado nada”, enfatizó, por último, en referencia a los dichos del alcalde de Bella Unión, William Cresseri, en la Junta Departamental de Artigas el pasado 2 de mayo, sobre un presunto pedido de “blindaje” del intendente por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Este episodio fue recordado en las últimas horas por algunos actores locales, por ejemplo, el diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo, y el edil colorado Daniel Argañaraz, en distintos medios.