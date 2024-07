El senador del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber informó a la diaria que presentará como proyecto de ley su propuesta para tipificar como delito vivir en la calle, luego de que desde su propio partido se desestimara la iniciativa y se descartara la posibilidad de llevarla en el programa de gobierno. El candidato a la presidencia por el partido, Álvaro Delgado, se desmarcó de la propuesta, dijo que es una “postura que tienen Heber y el herrerismo” y aseguró que no integrará el programa de gobierno.

Heber lanzó la iniciativa en el congreso del herrerismo, el pasado sábado. Allí dijo que los “vecinos” de Montevideo y el interior “no pueden más de ver la gente durmiendo en la calle” y que eso “está generando violencia”, justificó, y dijo que “la gente está terminando por tomar justicia por mano propia (...) está siendo violenta porque no aguanta”. Heber propuso que dormir en la calle sea tipificado como delito -hoy es una falta- y que sea penado con trabajo comunitario. “Tenemos que buscar una solución y la nuestra es ser implacables”, enfatizó.

El senador de Alianza Nacional Carlos Camy también se distanció de la iniciativa: “Las causas por las que una persona puede terminar durmiendo en la calle no ameritan que sea siempre delito”, señaló en rueda de prensa este lunes.

Desde el entorno de Delgado dijeron a la diaria que el tema a nivel programático está “descartado” debido a que se entiende que el problema no puede ser abordado desde lo “criminal” y “policial”. “Es un tema que hay que trabajarlo, pero no desde lo criminal. No se puede criminalizar [dormir en la calle]”, comentó la fuente.

En ese sentido también se expresó en X la directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Fernanda Auersperg, quien dijo que se “debe seguir el camino iniciado en prevención”.

No comparto la propuesta del senador Heber, no ha sido la línea de este gobierno ni está considerado en el programa único del @PNACIONAL Debemos seguir el camino iniciado en esta gestión, trabajando en prevención, articulando entre todos y diversificando respuestas. https://t.co/45hK2LzmoU — Fernanda Auersperg (@Maferauer) July 29, 2024

Ante esta respuesta en el PN, Heber aseguró a la diaria que impulsará su iniciativa a través de un proyecto de ley. “Lo llevo como un proyecto para solucionar un reclamo permanente de los vecinos de todo el país, pero especialmente de Montevideo”, comentó el legislador.

Manini Ríos: “Si hay gente en situación de calle es porque la sociedad ha fracasado”

Los cuestionamientos a la propuesta de Heber también emergieron desde otras voces de la coalición de gobierno. El senador de Cabildo Abierto y candidato a presidente por ese partido, Guido Manini Ríos, dijo el domingo en rueda de prensa que no comparte la iniciativa y responsabilizó a la “sociedad” de que haya gente en situación de calle.

“Se viene fracasando desde hace muchísimo tiempo en impedir que haya gente en situación de calle, en darle a esa gente las oportunidades y las posibilidades de tener otro tipo de vida. Acá hay un tema muy complejo, desde adicciones a falta de familia, soledad. Un montón de temas que la sociedad está fracasando en tratar. No es con cárcel que arreglamos este tema. Nosotros no estamos”, señaló.

Que haya gente viviendo en la calle es una clara señal de que algo estamos haciendo mal como sociedad... No es con cárcel que se arregla el problema... https://t.co/dCEKtaLVTE — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) July 27, 2024