Este sábado dirigentes, militantes y legisladores del herrerismo se congregaron en el Centro Gallego de Montevideo para participar del Congreso Nacional del sector del Partido Nacional (PN), al cual asistieron unas 500 personas. El evento contó con la presencia del candidato a la presidencia Álvaro Delgado y la candidata a vice Valeria Ripoll.

La excandidata a la presidencia por el PN Laura Raffo y el senador y exministro del Interior Luis Alberto Heber, en representación del herrerismo, presentaron una serie de medidas en materia de economía y seguridad para el periodo 2025-2030, que fueron trasladadas a la fórmula presidencial para que esta defina, junto al equipo de técnicos, si las incluye en el programa de gobierno.

En una oratoria que duró unos 25 minutos, Luis Alberto Heber explicó las iniciativas confeccionadas por el sector sobre seguridad. “Tenemos que incrementar las penas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; si vamos a pelear contra el narcotráfico, tenemos que ser duros con ellos. El narcotráfico nos ha cambiado la sociedad”, dijo al comienzo.

“Plan cero bocas”, gritó Heber, y agregó que las bocas de venta de drogas “destruyen los barrios, me lo han dicho. Entonces, proponemos medidas que sean mucho más duras, como el tapeo exprés. El cierre y el embargo de su vivienda para quien preste esta para vender pasta base en el barrio”.

Por otra parte, dijo que “los vecinos en el interior y Montevideo no pueden más de ver gente durmiendo en la calle frente a su casa o su comercio. Eso está generando violencia. Eso no genera convivencia. La gente está terminando de tomar justicia por mano propia. La gente está siendo violenta porque no aguanta. Tenemos que atender a la gente que está en situación de calle, claro que sí y lo está haciendo el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], pero no se está resolviendo el tema de la convivencia”.

“Proponemos que vivir en la calle -que hoy es una falta-, transformarlo y que sea un delito; y tienen que ir a hacer y pagar pena de trabajo comunitario. Tenemos que proteger al vecino. Me decían que en Montevideo hay unas 1.300 personas que viven en situación de calle; no pueden darle a Montevideo una sensación de inseguridad porque están viviendo a veces en un ciudad triste y oscura”.

“Pasa en todo el mundo, en las mejores y más importantes ciudades, pero nosotros tenemos que buscar nuestra solución. Y la nuestra es ser implacables. No se puede dormir en la calle en ninguna hora del día y quien lo haga está cometiendo un delito, y, por lo tanto, la Policía, el fiscal y el juez tendrán que actuar”, dijo Heber.

El presidente de la lista 71 hizo un reconocimiento a la figura y gestión del fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga: “Planteaba algo que me parece importante ahora reflotar: es la reclusión perpetua revisable para homicidios que son horrores que pasan en Uruguay. Resulta que se mata de una manera terrible, no se le da la pena máxima y al poco tiempo [la persona] puede volver a la calle porque se le redimió la pena”.

Otra de las ideas es que la Prefectura Nacional Naval pase a la órbita del Ministerio de Interior. “Cumple una función policial. No puede ser que tengamos instancias en donde porque se está en la playa no puede actuar la Policía cuando se cometen delitos, que son un horror y que son a veces exactamente lo mismo que [ocurre] a metros en donde la jurisdicción cambia. Creemos que la Prefectura tiene funciones policiales y va a actuar mejor si ésta está ubicada en el Ministerio Interior”.

El senador también propuso la deportación de inmigrantes que cometan delitos. “No estamos de acuerdo en que sigan pagando penas en Uruguay personas que son extranjeras y que cometen delitos. Deportación para aquellos que vinieron acá. No solamente por el costo que nos significa mantenernos en la cárcel, que es alto, sino que cuando hay sentencia de un juez y está condenado, para afuera, que acá no lo queremos”. “Prefiero tener acá deportados uruguayos presos que tener a veces a colombianos, dominicanos y cubanos que puedan estar en asociaciones para delinquir, y que los tenemos todavía que proteger, darle de comer y comprender en nuestra legislación. Para afuera”, afirmó.

En el tramo final de su discurso, Heber dijo que él estuvo presente, junto a Delgado, en la campaña del año 2019 y expresó que “nadie dijo que en cinco años íbamos a solucionar los problemas de seguridad”. “¿En donde se planteó eso? En ningún lado”, sostuvo Heber. Agregó que “este gobierno es el primer gobierno, desde la dictadura hasta acá, que baja los delitos”.

“Aumentaron los delitos en proporciones pequeñas, pero el único gobierno que pudo bajar la rapiña, el hurto, el homicidio, la violencia doméstica y el abigeato es el gobierno de coalición presidido por Luis Lacalle Pou”, aseguró.

Laura Raffo y Álvaro Delgado, durante el Congreso Nacional del Herrerismo, el sábado 27 de julio, en el Centro Gallego de Montevideo. Foto: Gianni Schiaffarino

Raffo: “La defensa de la libertad va a ser nuestro faro”

Por su parte, Raffo manifestó: “Creemos que la libertad es lo que le da a cada uruguayo la posibilidad de salir adelante y de poder desarrollarse a pleno. Por eso la defensa de la libertad va a ser nuestro faro en el herrerismo. La defensa de la libertad es la que le va a dar a cada compatriota la posibilidad de elegir su destino, y la defensa de la libertad es lo que nos va a conducir a un nuevo gobierno del Partido Nacional”.

En lo concerniente a las medidas, explicó que se propuso “la reducción del costo país y costo de vida a través de la liberalización automática de las importaciones en todos los productos que ya estén registrados y se comercialicen en el país”. En este sentido, detalló que se refiere a “todos los productos de higiene personal (jabón, pasta de dientes, pañales). Existen hoy un sobrecosto de hasta 300% en comparación con la región por las restricciones a la importación”, y por otro lado, “los insumos para el agro como agroquímicos, glifosato tienen altas demoras y sobreprecio”.

También propuso la liberalización de los “insumos para la industria y para la construcción que encarecen el precio de las viviendas”, así como para “la importación, distribución y comercialización de los combustibles”.

Planteó, además, que es necesaria la “modernización de las relaciones laborales”, por lo que el herrerismo promueve una “nueva ley que compute las horas trabajadas semanalmente y no diariamente y una ley que permita fraccionar la licencia sin mínimos de días”. Otras iniciativas, en ese sentido, son que el voto sea secreto para la elección de autoridades sindicales y para votar una huelga, y que se “descuelgue de consejos de salarios para empresas pequeñas o con problemas financieros”.

El herrerismo impulsa, además, la reducción de la burocracia a través de ventanillas únicas, con plazos que vencen a favor del que inicia el trámite y aprobaciones automáticas. En esta línea, la aprobación automática de proyectos de inversión frente a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), con posterior control al año, es otra de las ideas transmitidas por el sector.