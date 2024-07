Luego de su renuncia como intendente de Artigas y de que la Corte Electoral lo inhabilitara a ejercer cargos públicos por la condena de la Justicia, este martes Pablo Caram renunció al Partido Nacional (PN), como lo hicieron la semana pasada la exdiputada Valentina dos Santos y el ex secretario general de la comuna de Artigas Rodolfo Caram, después de ser condenados también por la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental.

Este martes, Pablo Caram envió un escueto mensaje a Macarena Rubio, presidenta del directorio del PN. La carta, a la que accedió la diaria, dice: “De mi mayor consideración, por la presente vengo a renunciar al PN. Desde ya, muchísimas gracias. Pablo Caram Murillo”.

Fuentes nacionalistas dijeron a la diaria que “seguramente” la renuncia deje sin efecto el tratamiento de la actuación de Caram en la Comisión de Ética del PN, pero el asunto también se iba a tratar este miércoles en la Secretaría de Asuntos Políticos del PN y la renuncia no canceló los planes. El senador blanco Carlos Camy, líder de Alianza Nacional e integrante de la Secretaría de Asuntos Políticos de su partido, confirmó a la diaria que este miércoles a las 10.00 habrá sesión de ese cuerpo porque deben “analizar mucha cosa”, no sólo lo que sucedió con el exintendente sino también con su primo, Rodolfo Caram, y su sobrina, la exdiputada Dos Santos.

En la Junta Departamental de Artigas este lunes de noche la renuncia de Caram se aprobó con 20 votos de ediles blancos, y quienes no la apoyaron fueron los ediles del Frente Amplio (FA), el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA) y dos nacionalistas, por entender que no correspondía el trámite dado que Caram tenía suspendida la ciudadanía. Nelton Barreda, edil blanco y presidente de la Junta Departamental, subrayó a la diaria que deben “cumplir con la reglamentación”, y que para estos casos “se estila votarla y después se convoca al suplente”, pero “va en cada edil si la quiere votar o no”.

El edil colorado Daniel Argañaraz, uno de los principales opositores a la gestión de Caram, subrayó a la diaria que no correspondía votar la renuncia ya que “no puede estar en el cargo porque hay una inhabilitación”, entonces, “la renuncia estaba de más”.

El debate sobre el subsidio

A todo esto, en las últimas horas se puso sobre el tapete la posibilidad de que Caram cobre el 85% de su sueldo –que es de 333.226 pesos mensuales– hasta durante un año a partir de su renuncia, bajo la figura del subsidio por cese en cargos electivos, políticos y de particular confianza, previsto en varias normativas. Consultado sobre el procedimiento, Barreda aseguró que en la sesión de la Junta del lunes en la que se votó la renuncia de Caram no se expidieron sobre el subsidio “porque no es necesario votar”. “Votamos la renuncia, nada más. Cuando se vota la renuncia, ya queda explícito el subsidio, eso es por ley; nosotros, como Junta, no podemos hacer nada”, sostuvo.

El instructivo 2/2020 de la Contaduría General de la Nación, que refiere al subsidio por cese en cargos electivos, políticos y de particular confianza –en línea con el Acto Institucional 9, de 1979, en su artículo 35, y las leyes modificativas posteriores–, consigna que el subsidio se debe solicitar con “carácter de declaración jurada” por el interesado y que dicha petición se debe presentar “en la oficina donde desempeñó el cargo por el cual se solicita la prestación”, lo que, en el caso de Caram, sería el gobierno departamental.

Al respecto, el senador blanco Sebastián da Silva, de Espacio 40, dijo que le parece “una indignidad” la posibilidad de que Caram lo cobre, porque si bien “es un derecho, el sentido común y del decoro van por otro lado”. “Les haría el favor a sus compañeros de no seguir exponiéndolos a este oprobio”, agregó.

Consultado sobre si cabe la posibilidad de que Caram vuelva al PN luego de que pase su condena, Da Silva dijo que “va ser muy difícil que con ese tipo de conducta el PN lo vuelva a aceptar”. El senador consideró que “si hay algo parecido a la casta”, en alusión al concepto que utiliza el presidente de Argentina, Javier Milei, “es lo que está pasando en Artigas”, y aclaró que “no es excluyente” de ese departamento e “incluye a todos los partidos políticos”. A su vez, el senador Camy también señaló que para él “no corresponde” que Caram cobre el subsidio.

El senador del FA Charles Carrera fue un paso más allá al decir, en diálogo con la diaria, que cuando se dictó la sentencia de condena contra Caram, el ahora exintendente quedó suspendido en el ejercicio de la ciudadanía, según lo establece el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución, por lo que “desde la fecha de dictado de la sentencia [Caram] ya no podía ejercer ningún acto como ciudadano. Esto implica, también, que no podía realizar ningún acto como intendente. Por lo tanto, entre los actos que no podía realizar como tal estaba su renuncia ante la Junta Departamental, porque ya estaba suspendido e inhabilitado”, sostuvo. En esa línea, para Carrera, “siendo nulo su pedido de renuncia ante la Junta, es nula su aceptación por esta” y “Caram no puede cobrar subsidio alguno por una renuncia que no existe”, finalizó.

Argañaraz coincidió en que “no correspondería” que cobre el subsidio porque “no tendría que haber una renuncia sino una inhabilitación”, entonces, no es que Caram “renunció porque se va a hacer otra actividad”, sino que “tuvo que irse, lo fueron”. Además, sobre la nueva intendenta de Artigas, Elita Volpi, el edil colorado dijo que “si no modifica su proceder, es más de lo mismo, para seguir mandando los corruptos y delincuentes que se tuvieron que ir, porque ella es del grupo de ellos”. Por lo tanto, Argañaraz adelantó que le pedirán a la jerarca que haga “una auditoría para que salte todo lo que estos bárbaros estaban maniobrando”.