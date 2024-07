Las idas y vueltas en la Intendencia de Artigas parecen acercarse a un fin, ya que, finalmente, el intendente blanco, Pablo Caram, condenado por la Justicia por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades, presentó su renuncia al cargo en la Junta Departamental artiguense. Estaba previsto que presentara la renuncia este viernes, pero no lo hizo, lo que generó malestar en filas blancas. A su vez, este lunes, el candidato a la presidencia de Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, dijo que le solicitó su renuncia al cargo de intendente y que no se presente como candidato a diputado por el departamento en representación del PN.

Luego de la notificación de la Corte Electoral sobre la inhabilitación de Caram y la exdiputada Valentina dos Santos -condenada por la misma causa, que investiga maniobras por el cobro de horas extras en el gobierno departamental- para ejercer cargos públicos mientras duren sus condenas, el edil blanco Nelton Barreda, presidente de la Junta Departamental de Artigas, convocó a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental que comenzó a las 21.00 de este lunes, en la que estaba previsto aceptar la renuncia del jerarca y convocar a su sucesora, la escribana Elita Volpi, quien ya había ejercido el cargo como intendenta interina.

“Llegamos a una noche de hoy que para el departamento es muy triste. Primero, queremos dejar bien claro que no vamos a aceptar la renuncia ni del titular [Caram] ni de la primera suplente [Dos Santos], teniendo en cuenta que ya están inhabilitados por el artículo 80 [de la Constitución]. Desde el momento en que se emite la resolución judicial, tienen los derechos inhabilitados”, empezó diciendo el edil del Frente Amplio Guillermo Gasteasoro en el arranque de la sesión extraordinaria en la Junta Departamental de Artigas, que al cierre de esta edición seguía en curso.

A todo esto, de a poco, en filas del PN se van alzando públicamente voces críticas con la situación de Caram y compañía. Por ejemplo, en el homenaje a Luis Alberto de Herrera, el senador y exministro del Interior Luis Alberto Heber dijo que “la corrupción es corrupción y no importa su dimensión”, y “no hay un solo hecho de corrupción en el gobierno, salvo este, que no se podrá decir que es del gobierno nacional, pero no es excusa”. “La acción que han tenido el intendente y la diputada han sido vergonzosas para el honor y el orgullo del PN”, agregó Heber, y se ganó varios aplausos.

Volpi es la tercera en la lista de suplentes de Caram. La segunda es Dos Santos –que no puede asumir porque también está inhabilitada– y el tercero era Augusto Rodríguez, quien falleció en 2022, cuando se desempeñaba como secretario general de la comuna de Artigas.

Barreda le había consultado a la asesoría jurídica de la Junta si Volpi está habilitada para asumir, y señaló que en el informe le dijeron que lo está, porque sólo fue “indagada, no está condenada”.

PN decidirá si expulsa a Caram en los próximos días

A su vez, despejado el asunto en la Intendencia de Artigas, aún queda que se resuelva la situación del exintendente en el terreno político, dentro del PN, ya que, a diferencia de Dos Santos y de Rodolfo Caram -su primo-, Pablo Caram no renunció a su partido, por lo que el tema será analizado por la Comisión de Ética del PN. Además, este miércoles se reunirá la Secretaría de Asuntos Políticos del PN para analizar la situación y también lo hará el directorio blanco el próximo lunes.

Este lunes, la presidenta del directorio de PN, Macarena Rubio, dijo en rueda de prensa que la condena judicial de Caram será un “insumo” para la decisión de los órganos del partido. “Vamos a dar tiempo a que se procese o, por lo menos, que [Caram] tenga la oportunidad de declarar frente a la Comisión de Ética”, agregó. En esa línea, admitió que para llevar adelante la decisión de expulsar del partido al intendente “no es necesario” el paso por la Comisión de Ética, aunque eso fue lo que “se decidió”.

Un dirigente del PN subrayó a la diaria que varios nacionalistas están con el espíritu de expulsar a Caram del partido. Agregó que empieza a “crecer esa idea” porque es “el camino natural”, ya que “alguien que cometió un delito y lo confiesa, cerrado el asunto, no puede pertenecer al partido”.

En ese sentido, dijo que puede pasar que el directorio entienda que, como Caram fue sancionado penalmente, en realidad no admite pase a la Comisión de Ética, porque, como el exintendente confesó su culpabilidad en un acuerdo abreviado, ya “no es un tema ético”, por lo tanto, el PN podría resolver que no debe “permanecer más en sus filas”.