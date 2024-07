En el marco del 151 aniversario del nacimiento Luis Alberto de Herrera, el discurso del senador Luis Alberto Heber, presidente del Ejecutivo herrerista, se centró en los hechos de corrupción que se dieron a conocer la semana pasada en la Intendencia de Artigas. En primera instancia remarcó que se trataba de un 22 de julio con “sabor amargo” como consecuencia de hechos que, “para el Partido Nacional, son una verdadera vergüenza”. “Tampoco minimicemos el tema, no ofendamos al pueblo de Artigas, no subestimemos sus valores morales”, agregó.

“La representación de un departamento, sea como intendente o como diputado, es la más alta investidura que alguien puede tener, hay que honrarla, hay que servirla, hay que respetarla”, analizó el exministro del Interior. “La mejor forma de honrarla es actuando como actuó Herrera toda su vida, luchando por la gente más necesitada y sin prender ninguna prenda del apero en el camino”, reflexionó.

“El departamento de Artigas está dolido hoy con esta situación, tiene que trascender por sus logros y por su crecimiento, no por estas cosas”, planteó. “He hablado con gente y dirigentes de Artigas hasta hoy de mañana, y están dolidos, les duele mucho más que haya comunicadores que hayan señalado que esto pasa en Artigas, como si fuera otro país, en donde los valores morales y éticos son diferentes”, profundizó.

Heber: “El Partido Nacional está mirando al directorio”

“El Partido Nacional está mirando al directorio, está mirando a su Comisión de Ética; sé que el directorio sesionará el miércoles”, comentó Heber en relación a la expulsión de Pablo Caram. “Lo tenemos que resolver nosotros, no la Justicia y no la Corte Electoral”, apuntó en presencia de autoridades del Directorio del partido. “En estos momentos, en donde el partido por la acción de unos pocos pueda sentirse herido, lo que tenemos que hacer es actuar bien, es lo que nos distingue de otros partidos”, remató en la misma línea.

“Acá no estamos frente a dirigentes electos por su pueblo que proclaman su inocencia, estamos frente a personas que admiten su culpabilidad, esto es lo novedoso, que nunca había pasado en el Partido Nacional”, recordó. “La corrupción es corrupción y no importa su dimensión”, aclaró. “No hay un sólo hecho de corrupción en el gobierno, salvo este, que no se podrá decir que es del gobierno nacional, pero no es excusa”, reflexionó.

“Nosotros, que creemos en nuestro directorio y en su comisión de ética, vamos a estar expectantes. [La resolución] tiene que ser suficientemente contundente para dar satisfacción al reclamo que los blancos tenemos frente a estas inconductas”, concluyó.