Las respuestas que dio el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, durante una entrevista en el programa Quién es quién de Diamante FM circularon rápidamente en los últimos días y calaron en la interna de su sector, la Vertiente Artiguista. “Yo lo que le recomendaría al partido es que no me lo pidiera, y si me lo pide, lo analizaría”, contestó Pereira ante la pregunta sobre una posible candidatura suya a la Intendencia de Montevideo (IM) a pedido de la fuerza política. Aunque aclaró que si de él dependiera, “los próximos dos años estaría en la presidencia del FA”, afirmó que es “un hombre de partido” y que responderá a lo que de la fuerza política emane.

Desde la Vertiente Artiguista confirmaron a la diaria que el presidente del FA “no descarta” postularse a la comuna capitalina y apuntaron que “el comentario está en la vuelta”, pero en el sector ven un primer obstáculo en la sucesión de Pereira en la conducción del partido. Por ejemplo, el senador y líder del sector Edgardo Ortuño dijo a la diaria que, si bien la “figura política” de Pereira “ha crecido mucho y salió fortalecido con la gran votación” que tuvo el partido en las elecciones internas, “su papel en la presidencia del FA es fundamental en esta etapa para lograr un nuevo gobierno progresista, que es el objetivo fundamental y excluyente, por lo que no es momento de considerarlo”.

Otra fuente consultada apuntó que “si hubiera alguien potente y que reuniera consenso como para liderar la fuerza política, Fernando es un excelente candidato para la intendencia”, pero aseguró que Pereira no dará “un paso de ese tipo” sin primero tener “la certeza de que quede un frenteamplista con peso suficiente como para darle continuidad al proceso que él inició”.

Al mismo tiempo, en el sector sostienen que Pereira fue “uno de los grandes ganadores” de las elecciones internas, tanto por el resultado electoral como por su incidencia en la campaña electoral, y también evalúan positivamente su participación en el proceso de recolección de firmas para derogar parcialmente la ley de urgente consideración (LUC), cuando todavía era presidente del PIT-CNT. “La combinación de las dos cosas muestra que tiene una capacidad de liderazgo muy importante”, afirmó a la diaria otro dirigente de la Vertiente Artiguista.

Por último, en el sector entienden que, a partir de la confirmación de Carolina Cosse como candidata a la vicepresidencia por el FA y su posterior renuncia a la IM, “en Montevideo no hay ningún nombre circulando” para competir por la sucesión de Cosse y que, por su desempeño en la presidencia del FA, Pereira podría “arrancar con un apoyo interesante”.

Rubio: “Son temas sobre los que hay que reflexionar muy a fondo”

En la segunda mitad de 2021, tras varios años en la dirigencia sindical, Pereira dejó la presidencia del PIT-CNT para competir por la del FA. Con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista, entre otros sectores, consiguió casi 70% de los votos en la elección interna de la fuerza política y se transformó en el sucesor de Javier Miranda.

Desde la presidencia de la fuerza política Pereira encabezó la gira “El FA te escucha” por Montevideo y distintas localidades del interior del país y planteó a la militancia superar los 400.000 votos en las elecciones internas de este año.

Para el exsenador Enrique Rubio, histórico dirigente de la Vertiente Artiguista, Pereira ha desempeñado un rol “absolutamente excepcional” en el último tiempo. En diálogo con la diaria, Rubio sostuvo que el resultado de las elecciones internas, en las que el FA fue el partido político más votado, “tiene en gran parte la mano de Fernando, y también de otros compañeros, pero su contribución fue muy decisiva para la recuperación del FA”.

Consultado sobre una eventual candidatura a la IM, Rubio dijo que Pereira tiene “condiciones muy excepcionales, aptitudes, experiencia y trayectoria como para distintos destinos”. Pero advirtió: “Son temas sobre los que hay que reflexionar muy a fondo; no queremos que en un nuevo gobierno del progresismo se reiteren las debilidades que hubo en el vínculo entre gobierno, fuerza política y sociedad en gobiernos anteriores y que provocaron en una medida importante la derrota de 2019”. Esto, sostuvo, “surgió con mucha reiteración” en la gira “El FA te escucha”, así como “en todo el proceso de autocrítica”.

En su momento, la candidatura de Pereira a la presidencia del FA fue auspiciada por el expresidente José Mujica. En 2021, en el Día del Comité de Base, el líder del MPP dijo que había “flor de candidato” para presidir la fuerza política. Consultada sobre una posible candidatura de Pereira a la IM, la exvicepresidenta y referente del MPP Lucía Topolansky señaló a la diaria que con Pereira “las metas que el FA se propuso las cumplió todas”. “Se llegó a más de 400.000 votos, se nombró una fórmula paritaria esa misma noche... Salió todo redondito, porque estaba todo planificado, y Fernando tiene que ver con eso”, expresó, y agregó que “la militancia quedó muy motivada” con el resultado del pasado 30 de junio.

No obstante, Topolansky consideró que todavía no es momento de “pensar en la otra etapa”. “Yo tengo el 100% de mi cabeza pensando en octubre y en ganar en primera vuelta, porque, para todo, es crucial ganar el gobierno con mayorías parlamentarias”, afirmó. Asimismo, apuntó que después de las elecciones nacionales hay “como seis meses para pensar en la otra elección”.