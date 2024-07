La decisión del líder y candidato a presidente por Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, de elegir a Lorena Quintana como su compañera de fórmula generó resistencia entre varios dirigentes del partido, que llevarán otros nombres al Congreso Nacional de este domingo, cuando se deberá oficializar la candidatura a la vicepresidencia para las elecciones nacionales de octubre.

Manini hizo el anuncio el lunes por la tarde en una reunión por Zoom, que duró más de dos horas, y que congregó a dirigentes cabildantes, y en la misma noche del lunes empezaron las expresiones de discrepancia. El líder del Encuentro por los Pueblos Libres, Eduardo Radaelli, aseguró en conversación con la diaria que, más allá de la decisión de Manini Ríos, la última palabra la tendrá el Congreso y, en ese marco, considera “oportuno” que cada uno de los sectores presente sus candidatos.

Radaelli llevará el nombre de la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rossana de Olivera. “Que el Congreso decida, como supremo”, remarcó el dirigente, y afirmó que no comparte que Manini Ríos impulsara una figura en particular, algo en lo que coinciden otros dirigentes cabildantes que conversaron con la diaria. Si bien una fuente habló de una supuesta “fractura” en la interna cabildante, Radaelli desestimó ese extremo: “En todos los partidos hay rispideces. No sé por qué en Cabildo Abierto se habla de fractura cuando es normal”, cuestionó.

El diputado por Maldonado Sebastián Cal dijo a la diaria que su sector, Esperanza Artiguista, llevará el nombre del diputado por Tacuarembó, Rafael Menéndez, al Congreso. Esa postulación es compartida por otros sectores, como Adelante, de los legisladores Wilman Caballero, Nazmi Camargo, Carlos Testa y el propio Menéndez, y Uruguay en Orden, del representante Álvaro Perrone. Esto implica que seis de los nueve diputados de Cabildo Abierto son contrarios a la elección de Quintana.

“Lamento que mi partido se limite y se sume a esos modismos de fórmulas paritarias. Nos limita a tener una fórmula de mayor consenso”, señaló Cal, que aseguró que el partido se autoimpuso esa “exigencia” al no poder contar con el exministro de Salud, Daniel Salinas. De todos modos, Cal remarcó que no tiene “nada personal” en contra de Quintana, algo que también remarcó Radaelli, pero aseguró que Menéndez “interpreta mucho más” el “sentir” del votante de Cabildo Abierto.

Este martes, Manini Ríos aseguró que Quintana es quien “concita el mayor apoyo de las distintas agrupaciones” y que se puede “afirmar con certeza que tiene los votos suficientes para ser elegida en el Congreso del próximo domingo”. La jerarca integra el sector Encuentro Nacional Cristiano, agrupación que llegó a un acuerdo con Columna Lealtad y Unidad, que lidera el senador Guillermo Domenech.