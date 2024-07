El comando de campaña de Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, envió este martes una carta a ONU Mujeres para comunicarles que no participarán en “una instancia de diálogo sobre la agenda de género como política de Estado, acciones y propuestas de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones”.

Explicaron que no consideran que sea “justo” con los asistentes y con la opinión pública compartir perspectivas sobre los temas de interés cuando “la exposición está pautada de modo desproporcionado entre la coalición política oficialista y la coalición política Frente Amplio”, según consignó El País.

Sobre este tema, el jefe de campaña del candidato frenteamplista, Alejandro Sánchez, señaló a la diaria que van a ir a “varios eventos” y que si bien no recuerda el número exacto, cree que mandaron siete cartas rechazando invitaciones por el desequilibrio mencionado.

“Una campaña electoral sirve para intercambiar ideas y propuestas de lo que pensamos diferente, de cómo debe ser el país, y eso enriquece la campaña”, consideró Sánchez. Sin embargo, apuntó que el problema es que se presentan 12 partidos en las elecciones nacionales y “el corte es por candidatos a presidente”. Por lo tanto, no se entiende “por qué se deja afuera a [Gonzalo Martínez, de] Unidad Popular, a [Gustavo] Salle, [de Identidad Soberana], al Partido Ecologista Radical Intransigente [con César Vega], que tiene representación parlamentaria”.

El comando de campaña entiende que es “desequilibrado”, ya que los integrantes de la coalición de gobierno “han planteado que el desafío electoral de esta campaña es la coalición versus el FA”. Aseguró que han confirmado eventos en los que “hay una relación equilibrada porque tiene el mismo tiempo Yamandú que un integrante de la coalición”, y que “de la otra manera” se daría un 4-1. “No es justo para la ciudadanía y no es justo para nadie, me parece”, sostuvo.

Por otro lado, el candidato colorado Andrés Ojeda fue consultado por El País sobre la cancelación de su participación en el Congreso Latam Renovables para discutir sobre energía del futuro, en el que estaba previsto que participaran Orsi, Delgado y Ojeda. El colorado dijo en diálogo con ese medio que si bien no podía dar fuentes, le confirmaron “extraoficialmente” que había habido “presiones” para que él no estuviese, y que aunque no pudiese confirmarlo, quien habría “presionado” fue Orsi. “Empezó la guerra sucia”, indicó.

Consultado sobre esta afirmación, Sánchez dijo que Ojeda está “totalmente equivocado” y que “tiene un problema muy serio”. El jefe de campaña subrayó que no dijeron “quién tiene que estar ni quién no tiene que estar”, sino que “lo único” que dijeron fue que están “dispuestos” a ir a un “escenario equilibrado, no a uno donde hay cuatro integrantes del gobierno que pretende mantenerse en el gobierno y uno solo de la coalición del FA”.

Por su lado, Orsi dijo en una rueda de prensa este jueves que cree que es “cantado” que si van cuatro candidatos de la coalición de gobierno y sólo uno del “otro lado”, “no tiene mucho sentido o, por lo menos, queda bastante desequilibrado”. “Estamos dispuestos a ir a dialogar con todas las empresas y cámaras que se interesen por nuestra propuesta, vamos a plantear lo que nos parece que está bien”, destacó, pero apuntó que el escenario de desequilibrio “no aporta mucho”.

Consultado sobre lo declarado por Ojeda, Orsi afirmó que “nunca haría una cosa de esas” y que cuando “nos creemos tan importantes, en realidad, no estamos entendiendo de qué va esto”. “Nosotros tenemos que dialogar con la población, la población va a decidir a quiénes vota, cuál de las dos opciones le parece mejor, y eso es la democracia”.