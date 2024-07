En octubre, la ciudadanía votará el plebiscito impulsado por el PIT-CNT para modificar la Constitución de la República con relación a la seguridad social. A tres meses de las elecciones, la Usina de Percepción Ciudadana hizo un informe con base en una encuesta para determinar la intención de voto y el nivel de conformidad con la reforma de la seguridad social, que se aprobó en este período de gobierno.

Asimismo, la Usina buscó averiguar cuán de acuerdo está la población con la propuesta de la central sindical, que consiste en eliminar el sistema de ahorro individual y las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional y que el acceso a la jubilación sea a partir de los 60 años y con 30 años de servicio.

Las personas que, según la Usina, van a votar para modificar la Constitución y, por lo tanto, están a favor de la propuesta del PIT-CNT, representan el 29% del electorado. De los encuestados, 33% indicó que no va a votar para modificar la Constitución, 33% no lo ha decidido aún y 5% prefirió no contestar.

Si se observan los datos por tramo de edad, 39% de las personas de 60 años o más votará en contra de la propuesta del PIT-CNT, entre las de 45 a 59 lo hará el 33%, entre las de 30 a 44, 31% y entre las personas de 18 a 29 años, lo hará 29%. Entre las personas que votarán a favor, las de 60 o más representan 29%, las de 45 a 59, 35%, las de 30 a 44, 29% y las de 18 a 29, 22%.

De los encuestados de nivel socioeconómico bajo, 28% votará a favor de la propuesta, 22% en contra, 45% está indeciso y 5% prefirió no contestar. Entre los de nivel medio, tanto a favor como en contra el porcentaje se ubica en 33%, mientras que 29% está indeciso y 6% prefirió no contestar. En el nivel alto, 23% votará a favor, 42% en contra, 23% está indeciso y 2% prefirió no contestar.

Entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en noviembre de 2019, 50% votará a favor, 13% en contra, 33% está indeciso y 4% prefirió no responder. De los que votaron a la coalición de gobierno, 5% votará a favor, 59% en contra, 32% está indeciso y 4% prefirió no responder.

Opinión sobre la reforma de seguridad social del gobierno

Sobre cuán conforme están los encuestados con la nueva ley de seguridad social, impulsada por el oficialismo, 23% dijo estar satisfecho (7% muy conforme y 16% conforme), 42% dijo estar disconforme (17% poco conforme y 25% nada conforme), 17% ni conforme ni poco conforme, 15% no conoce los contenidos de la ley y 3% no sabe o no contesta.

Ante la pregunta de cuán de acuerdo está la persona con la propuesta de eliminar el sistema de ahorro individual y las AFAP en el sistema de seguridad social, 22% indicó que está muy de acuerdo, 17% de acuerdo, 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 21% en desacuerdo, 17% muy en desacuerdo, 7% no sabe o no contesta.

Sobre qué tan de acuerdo están los encuestados con equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, 54% está muy de acuerdo, 26% de acuerdo, 9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5% en desacuerdo, 3% muy en desacuerdo, 3% no sabe o no contesta.

De las personas que votaron al FA en noviembre de 2019, 62% está muy de acuerdo, 22% de acuerdo, 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5% en desacuerdo, 2% muy en desacuerdo y 2% no sabe o no contesta. De los que votaron a la coalición multicolor, 45% están muy de acuerdo, 29% de acuerdo, 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 7% en desacuerdo, 6% muy en desacuerdo, 1% no sabe o no contesta.

Consultados al respecto de cuán de acuerdo están con la propuesta de que el acceso a la jubilación común sea con 60 años y 30 años de servicio, 41% está muy de acuerdo, 28% de acuerdo, 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12% en desacuerdo, 5% muy en desacuerdo, 1% no sabe o no contesta.

Entre los que votaron al FA en noviembre de 2019, 54% está muy de acuerdo, 27% de acuerdo, 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 6% en desacuerdo, 2% muy en desacuerdo y 1% no sabe o no contesta. De los que votaron a la coalición de gobierno, 27% está muy de acuerdo, 30% de acuerdo, 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 17% en desacuerdo y 8% muy en desacuerdo.

Ficha técnica Los datos de la encuesta se recabaron entre el 19 y el 22 de julio. Se obtuvo una muestra de 500 personas, representativas de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó con base en el sexo y estratos de edad, de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogida a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

