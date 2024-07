El candidato del Partido Nacional a la presidencia, Álvaro Delgado, se reunió este martes por primera vez con el presidente Luis Lacalle Pou luego de la elección interna, en la Torre Ejecutiva. A la salida de la reunión, que duró cerca de dos horas, Delgado dijo en rueda de prensa que se trató de un encuentro que habían acordado tener la noche de las elecciones internas, hace dos semanas. Sostuvo que “obviamente” fue una reunión que tuvo mucho más “características humanas y personales”, porque, para él, Lacalle Pou “más que presidente, es un amigo”.

“Acá compartimos casi cuatro años y medio de trabajo espalda con espalda, y fueron años complejos, con muchas crisis, y pudimos sacar juntos el país adelante. Nos debíamos esta charla después de las elecciones internas, más allá de alguna conversación por teléfono”, sostuvo Delgado.

El presidenciable dijo que hablaron de cómo está pensando que se desarrollará la campaña, y el candidato le contó al presidente que el perfil de la campaña que hará será “sin agravios y sin descalificaciones”, como lo ha venido diciendo públicamente. Agregó que “obviamente” Lacalle Pou tiene arriba de la mesa “una cantidad de temas pendientes, inauguraciones para hacer”, y adelantó que en algunas instancias, lo acompañará.

El candidato indicó que también hablaron de los dos plebiscitos que se pondrán a consideración de la ciudadanía en las elecciones de octubre: el que busca habilitar los allanamientos nocturnos, que impulsa el oficialismo, y el de la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT y parte del Frente Amplio. Delgado sostuvo que en esos casos “el presidente no tiene inhibición”, en referencia a la prohibición de hacer política partidaria del mandatario, porque, “en definitiva, son iniciativas que se están plebiscitando con las elecciones”.

“Veremos más adelante qué decisión toma al respecto; para mí es importante que el presidente dé su opinión en estas cosas, no tiene que ver con un tema electoral sino de legislación, con nada más y nada menos que la seguridad económica del país y la seguridad de que los trabajadores tenga la posibilidad de jubilarse en el futuro. Y en el otro caso, [con] la seguridad pública”, sostuvo. Días atrás, el mandatario adelantó que hará campaña a favor de mantener la reforma previsional que impulsó su gobierno.

La prohibición que establece la Constitución, en el numeral 5 del artículo 77, dice: “El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

Por último, consultado sobre si Lacalle Pou le dio su apoyo en la elección de Valeria Ripoll como compañera de fórmula, Delgado dijo que no sabe “si se puede expresar” sobre eso, pero recordó que habló con él antes de hacer el anuncio en la medianoche de la elección interna, y que el mandatario le respondió: “La decisión que tomes, contá conmigo”. “Yo no esperaba de él, porque lo conozco como ser humano, otra respuesta que no sea esa”, finalizó.