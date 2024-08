Siguiendo la línea de acuerdos dentro del Partido Nacional (PN), como se venía manejando desde hace varios días, este lunes de tarde en la sede de campaña del candidato blanco, Álvaro Delgado, se realizó una conferencia de prensa para anunciar la unión entre Alianza País (Espacio 40, Mejor País y Alianza Nacional) y la lista 33 de Canelones, liderada por el diputado Sebastián Andújar, que se alejó del herrerismo. La lista, fruto del acuerdo en Canelones, será la 3340.

El senador Javier García, líder de Espacio 40, empezó la conferencia subrayando que si algo tienen son “definiciones claras”. “La convocatoria de hoy tiene un objetivo: ganar Canelones y hacer más grande al PN en Canelones”, sostuvo, entre aplausos. García señaló que cuando se refieren a “ganar Canelones” lo dicen en dos sentidos: en el plano nacional, porque quiere que este gesto “de unidad partidaria sea un motivo para que el PN, en un departamento clave para las elecciones nacionales, milite y ponga todo en la cancha para ganar la elección nacional en Canelones”, y en referencia a las elecciones departamentales de mayo de 2025, para que, a través de la Coalición Republicana, el PN “gane la intendencia de Canelones”.

Cabe recordar que Andújar fue uno de los dirigentes blancos que no se presentaron en una lista del PN en la interna, con el objetivo de reservar su nombre para una eventual candidatura a la Intendencia de Canelones (en 2015 ya había sido candidato). “Queremos comunicarles que nosotros, desde Alianza País, con Sebastián y todo este equipazo que está acá, de ediles, alcaldes y concejales, también vamos a contribuir con una candidatura a la Intendencia de Canelones”, subrayó García.

Por su parte, Andújar dijo que “poder superarse no es un factor despreciable”, y subrayó que la política, así como otras actividades, “exige superación”, no solamente en lo personal sino también en lo grupal. “Hoy estamos confirmando un gran grupo, y no estamos confirmando un acuerdo electoral sino un acuerdo político, que es mucho más importante que un acuerdo electoral. Si bien el resultado electoral es un fin en sí mismo, un acuerdo político parte de la convicción de dónde uno quiere estar, o dónde un grupo quiere desarrollarse y hacer un esfuerzo para colaborar con el PN”, sostuvo.

Por último, Andújar resaltó el “enamoramiento obsesivo” que tiene por Canelones, un departamento que recorrió “calle a calle, barrio a barrio”. “Creo que conocemos y que tenemos la posibilidad de esbozarle un buen futuro, para que la gente lo pueda elegir como un lugar para vivir, desarrollarse y formar su familia. Entonces, a partir de hoy -como dijo Javier-, esto es un punto de partida para ganar Canelones, y lo tenemos que tener presente”, finalizó.