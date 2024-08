A falta de un mes y poco menos de una semana para que finalice el plazo de presentación de las listas a la Corte Electoral para la elección de octubre, los partidos políticos trabajan a contrarreloj, de reunión en reunión, tratando de formar alianzas y acordar el orden de los nombres en las listas. Dentro del Partido Nacional (PN) las aguas siguen agitadas y en el herrerismo la herida por la magra votación que tuvo la precandidata Laura Raffo en las internas (19%, contra casi 75% de Álvaro Delgado) no sólo no termina de cerrar, sino que es la causa de que dentro del sector no haya unanimidad sobre quién debe encabezar la lista al Senado.

La lista para la cámara alta del herrerismo la encabezará el presidente Luis Lacalle Pou, como todas las demás del PN, pero, como en filas blancas manejan que el mandatario no asumirá la banca –y si lo hiciera, sólo lo podría hacer por una de las listas–, se vuelve clave quién irá como su suplente en cada sector, ya que en los hechos quien ocupe ese lugar será el primer senador, en caso de llegar a los votos correspondientes (cada senador “vale” unas 70.000 adhesiones).

Una fuente del herrerismo señaló a la diaria que Raffo tiene la intención de ser la suplente de Lacalle Pou, pero dentro del sector “hay mucha gente” que quiere que ese lugar sea para el senador Luis Alberto Heber, por lo que en los hechos hay una puja interna. La fuente herrerista comentó que los raffistas entienden que el PN le tiene que estar “muy agradecido” a Raffo, ya que lanzó su precandidatura “contra el caballo del comisario”, a lo que “nadie se animó”, y porque, aunque la votación no fue la que esperaban, “mal o bien” llegó a casi el 20% de los votos, cuando, por ejemplo, en la interna de 2019 Jorge Larrañaga sacó 17,6%.

A su vez, por el lado de quienes prefieren que Heber sea el suplente de Lacalle Pou, se señala que el senador “es el líder del herrerismo”, por lo tanto, es el que los “representa a todos” dentro del sector. La fuente herrerista sostuvo que hay cierta resistencia de algunos dirigentes a que sea Raffo la que encabece, en parte porque pensaban que iba a votar mejor; entienden que quizás “no logró enamorar”, entonces, cuestionan por qué “seguir intentado con la misma receta”.

El herrerismo en la elección pasada obtuvo dos senadores (Heber y Gloria Rodríguez) y si bien ahora dan como seguro que al menos conseguirán uno, aspiran a poder tener uno más gracias a posibles alianzas de sublema con otro sector blanco.

Andújar se fue del herrerismo y está cerca de Alianza País

A todo esto, el diputado por Canelones Sebastián Andújar se alejó del herrerismo y por estas horas está cerca de cerrar un acuerdo con Alianza País, el novel paraguas que nuclea a Espacio País (Espacio 40 y Mejor País, conocido coloquialmente como “el grupo de los intendentes”) y Alianza Nacional, según consignó El País y confirmó la diaria por fuentes de esa agrupación. Andújar es el líder de la lista 33 de Canelones, que en la interna obtuvo casi 9.000 votos en ese departamento, por lejos la lista más votada de los sectores que apoyaban a Raffo (Sumar), y cerca de la mitad de los que obtuvo la lista más votada del delgadismo, la 400, de Aire Fresco (que obtuvo 16.000 adhesiones).

Un dirigente de Alianza País subrayó a la diaria que en Canelones si un dirigente se va del herrerismo no queda otro lugar para irse que no sea su sector, y más en el caso de Andújar, ya que en la lista 400, a la que pertenecía antes de pasar al herrerismo, “tuvo problemas”. En 2015 Andújar fue expulsado del sector por incumplir obligaciones económicas, que incluían “cheques sin fondo, deudas y préstamos no pagados”.

Todavía resta que se oficialice el acuerdo; entre los temas a conversar está si Andújar saca una lista propia para Diputados y también presenta otra el representante Álvaro Dastugue (de Alianza País) o si se presentan con una lista en conjunto. A su vez, esta posible jugada también puede acomodar las piezas en el tablero de la elección departamental porque tanto Andújar como Dastugue tienen intenciones de ser uno de los candidatos del PN por la coalición para la Intendencia de Canelones (los otros nacionalistas con el mismo objetivo son el diputado Alfonso Lereté y el expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, ambos de Aire Fresco).

Por último, una fuente del herrerismo señaló a la diaria que en ese sector “no fue una sorpresa” la salida de Andújar porque “desde hace un tiempo” que la relación con la agrupación “estaba tensa”. Agregó, como ejemplo, que “enojó bastante” lo dicho por Andújar en enero pasado en una entrevista con Búsqueda, en cuanto a que el herrerismo está “vetusto” y necesita “renovar liderazgos”.