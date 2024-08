El candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, se refirió este martes a la denuncia presentada contra la candidata a vicepresidenta por el oficialismo Valeria Ripoll por un conflicto entre vecinos en la zona del ex Mercado Modelo. En rueda de prensa, el nacionalista contó que habló con su número dos este lunes y afirmó que no va a “entrar en esta política de enchastre que algunos están queriendo generar”.

“Lo he dicho antes de la interna y lo sigo diciendo ahora: yo voy a mantener el nivel de la campaña. Creo que los ciudadanos merecen que mantengamos el nivel de la campaña”, agregó.

Delgado sostuvo que es muy crítico con el Frente Amplio respecto a “muchas” cosas que hicieron y otras que no hicieron durante sus gobiernos, “los errores y los horrores que generaron y las incertidumbres que generan”, así como con la actitud del candidato a la presidencia por la oposición, Yamandú Orsi, que decidió no participar en eventos con más de un presidenciable de la coalición de gobierno. Pero, de todas formas, enfatizó que dedicará su campaña a presentar sus propuestas en distintas áreas, los argumentos de “por qué queremos que se continúe con este rumbo” y, “sobre todo, dar certezas”.

Ante la insistencia de una de las periodistas, Delgado dijo que no va a hablar del tema de la denuncia contra Ripoll. No obstante, sostuvo que le pareció “una cosa muy menor, de enchastre político, que ojalá sea una excepción en la campaña y no sigamos por ese camino”. Y continuó: “Sé que en algunos lados van a fogonear estas cosas. Hoy con esto, mañana con lo otro. Sepan que por lo menos de nuestra parte vamos a mantener el nivel de la campaña. Es demasiado importante lo que está en juego en esta elección para andar con esta política de novela y de enchastres de cosas tan minúsculas, casi de conventillo”.

Con relación al video que se difundió en redes sociales, donde se ve a Ripoll junto a un par policías, Delgado dijo que no cree que afecte el nivel de votación ni la percepción de los votantes nacionalistas. “Tiene un olor a que le hicieron una cama grande”, expresó.

“Seguramente hay gente que está con el objetivo de buscar este tipo de videos, de actitudes y de estimularlas para generar una política de enchastres y no hablar de lo que hay que hablar”, señaló.

Delgado: el Frente Amplio “tiene la obligación” de pronunciarse sobre la reforma jubilatoria

El candidato nacionalista también se expresó sobre la decisión del Frente Amplio de mantener la libertad de acción sobre el plebscito de la seguridad social y desestimó las críticas de que el ahora oficialismo hizo lo mismo en la campaña de 2019 con la reforma constitucional “Vivir sin miedo” del exministro del Interior fallecido Jorge Larrañaga.

“No fue así porque tomamos definiciones claras del sentido. Es verdad que la libertad es libre para ensobrar o para no ensobrar, también lo es para el Frente Amplio”, señaló, y sostuvo que su planteo refiere a otro aspecto: “En un tema económicamente tan importante, donde se les va la vida a todos los uruguayos, los partidos políticos -los que fueron gobierno, los que somos gobierno y los que aspiramos a serlo- no podemos mirar para el costado y tenemos que decir clarito qué es lo que nosotros le recomendamos al Uruguay y el colapso que esto [el plebiscito] genera a medida que prospere”.

“El Frente Amplio no da libertad de acción, no me lo da ningún partido político, es un derecho que tengo como ciudadano, pero sí tiene la obligación, me parece, un partido que aspira a ser gobierno y lo fue, como en este caso lo hizo el Partido Nacional, de decirle a la gente: 'nosotros no acompañamos este plebiscito porque estas son las consecuencias para la gente y para los trabajadores'”.

El nacionalista también criticó que Orsi permita que su partido político no se pronuncie al respecto y lo haga de forma individual, así como otros frenteamplistas. “Yo como candidato único del Partido Nacional no puedo permitir que el Partido Nacional en un tema como este, donde le va la vida económica y jubilatoria al Uruguay, deje libertad de acción. No lo puedo permitir. Es parte de mis condiciones. Soy candidato del partido y quiero que el partido se pronuncie. No sólo voy a pronunciarme yo como candidato, sino voy a obligar al partido a pronunciarse”, manifestó.

“Yo no creo que uno pueda decir 'tengo posiciones personales, pero soy el candidato de un partido político'. Cuando soy el candidato de un partido político, el partido político tiene que respaldar al candidato”, agregó.