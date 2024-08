“¡Siempre fue nuestra!”, gritaron desde el auditorio de La Huella de Seregni, que estaba a tope, cuando la exvicepresidenta Lucía Topolansky cuestionó que en los días previos a la confirmación de que Blanca Rodríguez se incorporaría al Espacio 609 del Frente Amplio se hablara de que “reclutaron” a la periodista. En la mesa que encabezó la conferencia de este martes a la tarde, en la sede frenteamplista, estaban Rodríguez, Topolansky, el senador Alejandro Sánchez y el expresidente José Mujica, que este mismo martes fue dado de alta del sanatorio Casmu, donde se le hicieron estudios por los tratamientos que está recibiendo debido al cáncer de esófago que padece.

Mujica llegó en silla de ruedas, luciendo guantes y gorro y visiblemente cansado. Se ubicó en el centro de la mesa, y a sus costados, Topolansky, Sánchez y Rodríguez. La periodista lo saludó con una palmada en la espalda y un beso, y él le colocó la mano sobre la cabeza. “Te quiero, Pepe”, se escuchó en el auditorio.

El inicio del discurso fue de Sánchez, quien destacó el “carácter independiente” de la exconductora de Subrayado y el cansancio compartido por “la crispación, el enojo, el circo donde se pelean unos y otros”. Topolansky, por su lado, remarcó que la “puerta del Frente nunca tuvo cerrojo”, y que el lema “‘Unidad en la diversidad’ tiene una vigencia brutal”. También subrayó que el Frente “siempre tiene que estar nutrido de caras y aportes nuevos”, y, en esa dirección, deslizó la posibilidad de otras incorporaciones: “Alguno más puede estar”.

“Llego a enaltecer a la política”

“Buenas noches a todos”, dijo, como si estuviera dando la bienvenida al informativo, y los aplausos acapararon el auditorio. Rodríguez empezó a hablar, pero pronto la interrumpieron otra vez las ovaciones, como en buena parte de su discurso. “Estoy feliz en este momento en el que se da mi ingreso formal al FA”, fueron sus primeras palabras, antes de agradecer “el estímulo, el apoyo y la persuasión persistente de Mujica, que tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy, y de Lucía Topolansky. A ellos se los debe responsabilizar, culpar o lo que fuere por que yo esté aquí”, afirmó.

La comunicadora agradeció el papel que jugaron Mujica y Topolansky para que ella diera este paso, y aseguró que los dirigentes “siguen pensando en el futuro de este país”. “Siento alegría porque sé que mucha gente ha puesto confianza en mí y en lo que yo pueda hacer, muchos que lo dieron todo por sus ideales y por su amor por este país”, reflexionó.

Blanca Rodríguez en la Huella de Seregni. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Rodríguez afirmó que se incorpora a la política partidaria porque está “convencida de que es la mejor herramienta para trabajar y mejorar la realidad, una política de altura en el diálogo, de altura en el discurso; esa es la política en la que creo”. A su entender, quienes ejercen la política la deben “enaltecer y jerarquizar”: “Yo llegué, y eso es lo que me ha pedido Pepe, para enaltecer la política”, afirmó. En ese sentido, aseguró que “las diferencias se deben argumentar desde un lugar que tenga altura, que no recurra al agravio ni a la descalificación”.

Rodríguez agradeció a su familia, amigos y excompañeros de trabajo. Muchos de ellos, figuras de los medios de comunicación, estaban allí acompañándola. “Es clave ir al encuentro de quienes no opinan como nosotros”, apuntó. “Nunca me van a ver en el agravio, nunca me van a ver en la mentira. La mentira destruye vidas, destruye familias”, apuntó Rodríguez, lo que le valió nuevamente aplausos y vítores que le interrumpieron el discurso por algunos segundos.

Rodríguez también destacó que se incorpora al Frente Amplio “como independiente”. “Esa ha sido una característica que Pepe y Lucía han jerarquizado y con esa condición me han ido a buscar, y yo les agradezco esa apertura, que demuestra que el Frente es amplio”, expresó.

En la conferencia no faltó espacio para que Rodríguez describiera su propio perfil: dijo que se define como “feminista” y “cristiana de izquierda”, aseguró que “vigilará” que los “derechos adquiridos” no sean negados y apuntó que el Estado uruguayo “tiene que garantizar la igualdad de oportunidades”. Subrayó también que se debe dar la “batalla cultural, social y política” y que se debe “sostener” la lucha por la verdad y la justicia sobre lo que pasó en la dictadura cívico-militar.

“Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas, ahora me dedicaré a buscar las respuestas”, con “los ojos puestos en el futuro”, cerró, para darle la palabra a Mujica.

Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez, José Mujica y Lucía Topolanski, en la Huella de Seregni. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Mujica: “Estamos otorgando a los próximos 20 años una figura importante”

“Ando reventando los huesos como puedo, pero tenía que estar”, comenzó Mujica, que apenas algunas horas antes estaba internado en el Casmu recibiendo atención por una complicación renal causada por la radioterapia que le aplicaron por su cáncer de esófago. Al expresidente se le notaba en la voz la falta de fuerza, como advirtió su médica personal, Raquel Pannone, pero valoró esta incorporación de Rodríguez en una política que “va perdiendo su cualidad central, que es la épica”.

“La política no es un negocio, la política es una pasión que se tiene o no se tiene”, dijo, esforzando la voz y subiendo el tono. La Huella de Seregni se llenó de aplausos. “Acá no venimos por ganar, acá venimos porque estamos convencidos”, continuó el exmandatario.

Mujica dijo que a Rodríguez la fueron a buscar “para el tiempo que se viene”. “Soy consciente de que pertenezco a una generación que se está yendo, pertenezco al adiós y el adiós debe velar por lo que viene, porque la lucha continúa y tiene que sobrevivir. Esta señora de origen cristiano nos acostumbró, o nos anestesió, durante 30 y pico de años”, dijo. Topolansky lo interrumpió y dijo: “Pero este es el mejor subrayado”, ante lo cual Rodríguez asintió entre risas.

El expresidente contó que la negociación con la periodista fue “a la antigua”, con “sobre cerrado”. Rodríguez confesaría, después, al responderle a la prensa, que Mujica le dijo que las personas de ahora “no saben ser clandestinas”, en referencia al hermetismo con el que se desarrollaron las conversaciones. “Sabemos que les estamos otorgando a los próximos 20 años una figura importante”, resumió Mujica.

“Esta señora entrará por la puerta grande del Senado” y “no la vamos a aplastar con disciplina. Va a servir para enriquecer el Senado, que buena falta le hace, con su feminismo sin groserías. Tiene carrera abierta para seguir adelante”, remarcó.

Según supo la diaria, Sánchez ocupará el primer lugar en la lista al Senado y será Mujica quien oficie de suplente, mientras que Rodríguez será la titular de la segunda banca y será secundada por Topolansky.