La incorporación de la periodista Blanca Rodríguez al Espacio 609 y al Frente Amplio (FA) como candidata al Senado generó celebración entre los dirigentes frenteamplistas, que valoraron la trayectoria de la comunicadora como un impulso fuerte de cara a las elecciones nacionales. El martes, La Huella de Seregni estaba repleta de legisladores y dirigentes en particular del sector liderado por José Mujica, pero desde filas de todos los sectores del FA dieron la bienvenida a la comunicadora.

La página institucional de la fuerza política también fue parte del recibimiento de Rodríguez. A través de un posteo, con el mensaje “Bienvenida Blanca al Frente Amplio”, fueron publicadas fotos de la periodista junto al presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, en la sede partidaria.

Bienvenida Blanca al Frente Amplio pic.twitter.com/iT3Nr0bPDB — Frente Amplio (@Frente_Amplio) August 27, 2024

El candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, posteó imágenes de la flamante dirigente frenteamplista y también de su presencia en la conferencia realizada en La Huella de Seregni. Le agradeció “por venir a obligarnos a ser mejores” y destacó la resonante frase que la periodista desplegó sobre el fin de su oratoria: “Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas; a partir de ahora me voy a dedicar a buscar las respuestas”.

“Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas, a partir de ahora me voy a dedicar a buscar las respuestas”. Gracias, Blanca, por venir a obligarnos a ser mejores. pic.twitter.com/OKQwcFiP4H — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 27, 2024

Mario Bergara sobre Blanca: “Una muy buena noticia para el FA y para la política en Uruguay”

El sector Seregnistas, liderado por Mario Bergara, también le dio la bienvenida a la comunicadora. En su cuenta de X, el espacio compartió un video donde Rodríguez esbozaba sus primeras palabras como integrante de la coalición de izquierda, además lo acompañó con la frase “lo volveremos a hacer juntos”. El propio Bergara también se refirió al suceso, y en diálogo con Radio Oriental dijo que la incorporación de Rodríguez era “una muy buena noticia para el FA y para la política en Uruguay”.

El senador, que fue pareja de Rodríguez, destacó que, a su entender, la labor de la comunicadora será “una contribución más” para “el triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales”. Agregó que “no tenía mayor noticia al respecto” de la incorporación, y, en ese sentido, subrayó que se trata de “una sorpresa para mucha gente”.

Por último, le deseó suerte a la ahora candidata y resaltó su convencimiento de que será “una muy buena legisladora”. “Va a contribuir en primer lugar al triunfo del FA y después a lo que va a ser el gobierno del FA”, apuntó Bergara.

El economista Pablo Ferreri, integrante del Espacio Socialdemócrata Amplio y figura cercana a la candidata a la vicepresidencia Carolina Cosse, felicitó al Movimiento de Participación Popular “por hacer más amplio al Frente”. A su vez, le dio la bienvenida a Rodríguez y destacó que será un “tremendo aporte a la política uruguaya”.

Otro de los que se manifestaron fue el senador Sebastián Sabini, integrante del MPP. En su caso, compartió un video publicado por la página oficial del espacio y puso énfasis en uno de los conceptos que se ha elegido como centrales en la campaña presidencial de Orsi: la honestidad. “Contamos con Blanca para volver a ser un país donde gobierne la honestidad, un paso enorme hacia la victoria”, destacó el legislador.

Desde el Espacio 1001 hizo lo propio el senador Óscar Andrade, quien comentó que “los tambores anuncian la buena nueva”.

