La consultora Opción publicó este lunes en Telenoche los resultados de un nuevo Monitor de Opinión Pública sobre los plebiscitos de seguridad social y allanamientos nocturnos, que se someterán a votación en las elecciones de octubre. Mientras que la iniciativa del PIT-CNT y otras organizaciones sociales alcanza 41% de intención de voto, la reforma impulsada por la coalición de gobierno tiene un “amplio nivel potencial de apoyo”: 65% de los ciudadanos apoyaría la habilitación de los allanamientos nocturnos.

28% declaró que no votaría a favor de habilitar los allanamientos nocturnos, mientras que 8% no sabe o no contesta. Si se compara esta cifra con la medición anterior, de mayo (68%), el apoyo a la iniciativa cayó tres puntos, el desacuerdo creció un punto y los indecisos aumentaron tres. Esto implica que dos de cada tres uruguayos apoyaría el plebiscito.

Si se analiza la intención de voto según las preferencias políticas, 45% de los que se identifican como frenteamplistas lo apoyan, frente a 46% que lo rechaza. Como era esperable, entre los votantes de los partidos de la coalición el apoyo es amplio y, en el caso del Partido Nacional (PN), casi unánime: 90% de los blancos votaría a favor, así como 74% de los votantes de otros partidos de la coalición. De todos modos, la consultora aclara que este escenario no está cerrado y que hay que “esperar” por lo que resta de la campaña.

El informe hace mención a las iniciativas para reformar la Constitución en materia de seguridad pública que hubo en 2014, impulsada por el exsenador Pedro Bordaberry para bajar la edad de imputabilidad penal, y en 2019, la campaña “Vivir sin miedo” que llevó adelante el exministro del Interior Jorge Larrañaga. Ambas propuestas naufragaron, a pesar de que a esta altura de la campaña electoral recogían cifras similares de intención de voto: se pone como ejemplo que en junio de 2019 la propuesta de Larrañaga alcanzaba 64%.

Plebiscito de la seguridad social cosecha 41% de intención de voto

En cuanto al plebiscito impulsado por el PIT-CNT para dejar sin efecto algunos aspectos de la reforma previsional que aprobó este gobierno, el análisis marca que 41% de los ciudadanos lo apoyarían, mientras que 38% de los votantes rechazan la propuesta y 21% no sabe o no contesta, por lo que la inclinación de ese porcentaje sería clave para el desenlace de la campaña.

Al desagregar por simpatía política, se desprende que 53% de los votantes del FA se inclina a votar favorablemente, 24% en contra y 23% están indecisos, mientras que entre los votantes del PN la relación se invierte: 62% está en contra, 18% a favor y 21% indecisos. En tanto, entre los votantes de otros partidos de la coalición, 59% se declaró en contra, 29% a favor y 13% están indecisos.

La consultora señala también que el apoyo a la iniciativa varía según el nivel de información que se declara tener sobre el plebiscito: el porcentaje de quienes no votarán la iniciativa aumenta a medida que se declaran más informados. Entre quienes consideran que no están “nada informados”, 30% no pondrá la papeleta; en tanto, si se observa el bloque que se considera “muy informado”, ese rechazo asciende a 57%.