Junto con su compañera de fórmula, Carolina Cosse, en el comienzo de su primera gira nacional tras las elecciones internas, el candidato del Frente Amplio (FA) a la presidencia, Yamandú Orsi, fue consultado por la prensa salteña sobre el plebiscito que promueve la coalición de gobierno para reformar el artículo 11 de la Constitución y habilitar los allanamientos nocturnos.

“Yo no lo voto”, respondió Orsi, aunque aclaró: “No me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad”. El candidato del FA dijo que los allanamientos no deberían autorizarse sin, al mismo tiempo, “hincarle el diente al tema del lavado de activos”, porque mientras “el narcotráfico crece”, los reportes de operaciones sospechosas por lavado de activos “cada vez son menos”. “Algo nos está pasando por ahí y es mucho más grande ese bicho que el otro”, afirmó.

Orsi apuntó además que, en vista de “lo que pasa en otros países”, en los cuales sí están habilitados los allanamientos, no se ha demostrado que “eso resuelva” la situación de inseguridad. “Lo que se sabe es que no es una medida que dé resultados inmediatos cuando se aplica”, señaló.

Por otra parte, Orsi dijo que “preocupa” y “llama la atención” que el plebiscito se presente desde el oficialismo como “la fórmula para resolver el tema de la seguridad”. “Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un rédito electoral a caballo de una campaña, pero [esto] va por mi cuenta”, manifestó.

En la misma línea fue el exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien este sábado asistió a un comité de base del FA, en el barrio Malvín, y habló durante más de una hora sobre seguridad y justicia. “Hace mucho tiempo yo estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos”, confesó Díaz ante un grupo de militantes frenteamplistas, porque se trataba de “un instrumento más” que “existe en todas partes del mundo”.

Sin embargo, Díaz sostuvo que “se usa muy poco” en los países en los que está habilitado “porque la Policía no quiere hacer allanamientos nocturnos”. “Si te venden el allanamiento nocturno como la solución, te están vendiendo espejitos de colores, porque no es la solución de nada”, afirmó, y anunció que, dada “la forma en cómo se está presentando” por parte del oficialismo, no lo va a votar.

Díaz dijo que organizar un operativo de este tipo en barrios de la capital en los que “cuando entra la Policía te pueden cortar toda la luz” y “no se sabe el poder de fuego que hay del otro lado”, “ningún oficial lo va a hacer”. “¿Saben dónde van a hacer un allanamiento nocturno? Acá en Malvín. En Cerro Norte no van a hacer un allanamiento nocturno”, resaltó.

Los sondeos de opinión marcan que el plebiscito sobre allanamientos nocturnos tiene un alto porcentaje de aprobación e incluso genera simpatías en el electorado del FA. La última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana relevó una intención de voto a favor de 50%, frente a 27% que votaría en contra.

Días atrás, en entrevista con Ciclo, el programa periodístico de la diaria, el presidente del FA, Fernando Pereira, consideró que el partido tiene que “adoptar una postura” al respecto y afirmó que, “así como está”, no consideran “que este plebiscito constituya un avance en la seguridad pública nacional”.

El senador Charles Carrera, integrante del Secretariado Ejecutivo del FA, dijo a la diaria que todavía no se ha tratado formalmente el tema, pero, de todos modos, dijo que el plebiscito es anunciado por “la derecha” como una especie de “bala de plata” para arreglar “todos los temas de narcotráfico”, cuando, en realidad, “es una excusa más en el marco del gran fracaso que este gobierno fue en materia de seguridad y convivencia”.

Carrera, que fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior, señaló que “este va a ser el quinquenio que va a tener más homicidios”, y apuntó que los números marcan que “hay más de un homicidio por día en Uruguay”. Este fin de semana, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, mataron a cuatro personas, entre ellas, a un adolescente de 13 años.

Carrera afirmó que la habilitación de los allanamientos “se podría llegar a discutir” en el marco de un amplio diálogo sobre seguridad, pero el oficialismo “promovió la reforma constitucional sin ningún tipo de diálogo con el FA”. “Una reforma constitucional de esta naturaleza, sin ser analizada en su conjunto, nosotros no la podemos acompañar”, expresó.

Consultado sobre el respaldo que marcan las encuestas, Carrera dijo que recién “estamos arrancando la campaña” y aún “estamos en la etapa del debate”. “Veremos cómo termina”, señaló.

Diego Olivera: actualmente “se realizan 1.000 allanamientos por año”

Para Diego Olivera, exsecretario nacional de Drogas y coordinador del capítulo de seguridad de las bases programáticas del FA, el aparente apoyo que tendría el plebiscito “es razonable”, dado que “en la gente hay mucha angustia” con relación a la situación de inseguridad. Sin embargo, Olivera señaló a la diaria que actualmente en Uruguay “se realizan 1.000 allanamientos por año”, por lo que “tampoco parece que el Estado esté atado de manos”.

Olivera definió como “una caricatura” el argumento de que “las bocas funcionan sólo de noche”. “Quienes conocemos cómo funciona la venta de drogas al menudeo sabemos que va mucho más allá de la noche, y que los allanamientos se pueden realizar incluso con la primera luz del día, como efectivamente se hacen”, manifestó.

En las bases programáticas del FA no hay mención alguna a los allanamientos y ningún sector se ha manifestado a favor de la consulta popular. Olivera contó que el cambio constitucional que plantea el plebiscito “no se discutió” durante la elaboración del programa y sostuvo que “la tónica general” de quienes integran la unidad temática de seguridad es que no lo consideran “una herramienta necesaria”.

Olivera consideró que el planteo tiene “un fin electoralista”: “Nosotros creemos que es importante mejorar las capacidades de represión del delito, pero en base a una mirada mucho más general, no en base a una acción puntual”, afirmó. Por eso, sostuvo, a nivel programático la habilitación de los allanamientos “no está ni cerca dentro de nuestras prioridades”.

Díaz propone reformar el Código Penal

Además de explicar su posición sobre el plebiscito de los allanamientos nocturnos, Díaz planteó este sábado la necesidad de modificar el Código Penal, que data de 1934 y que ha ido incorporando “parches” y “agravantes”, al extremo de “que por entrar 50 gramos de marihuana a una cárcel vas cuatro años en cana y por afanarte 11 millones de dólares en horas extras vas a libertad a prueba”. “Tenemos que reformar el Código Penal”, afirmó.

Esto no figura en las bases programáticas del FA, si bien existen algunas medidas puntuales, como, por ejemplo, promover cambios normativos “para garantizar la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas por tráfico ilícito”. Consultado sobre el planteo de Díaz, Olivera dijo que “toda nuestra legislación está bastante desordenada”, por lo que “realizar una revisión integral del mapa de penas”, a su entender, “es algo muy relevante y necesario”.

Carrera, en tanto, dijo que la revisión del Código Penal “es una vieja aspiración del FA”. “Lo que tenemos que hacer es tratar de unificar [las normas] en un único cuerpo y de llegar a un consenso social”, expresó; en ese sentido, dijo que “hay que penar con mayor severidad aquello que nos duele más como sociedad”, esto es, “los delitos contra la vida”.

Actualmente, en el Parlamento existe un proyecto de ley de reforma del Código Penal, elaborado por el abogado penalista Gastón Chaves, pero no se tratará en esta legislatura.