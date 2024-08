La incorporación de la periodista Blanca Rodríguez al Espacio 609 del Frente Amplio fue una de las noticias de la semana. En el Frente Amplio hay expectativa por los votos que pueda atraer no sólo para el MPP, sector que la llevará en el segundo lugar de su lista al Senado, sino para la coalición de izquierda, debido a que según sondeos que manejan, se trata de una persona muy bien valorada por el electorado.

Sobre este tema, la Usina de Percepción Ciudadana realizó una encuesta para conocer, en primer lugar, cuál es la opinión de la población sobre el ingreso de Blanca Rodríguez a la política. El 41% consideró que se trata de una muy buena o buena idea, mientras el 18% opinó que es una idea mala o muy mala, el 28% evaluó que no es ni buena ni mala, y el 13% no supo o no contestó.

Más específicamente, se consultó a la población si votaría a Blanca Rodríguez en las próximas elecciones si se sumara a algunas de las listas del Frente Amplio (la encuesta fue realizada entre el 23 y el 27 de agosto, previo a la confirmación oficial del ingreso al Espacio 609 pero cuando ya se conocía la noticia). El 39% de la población contestó que votaría por ella, el 45% que no lo haría y el 16% no supo o no contestó.

Quienes estarían dispuestos a votar por Rodríguez son en mayor medida las personas de nivel socioeconómico alto, mujeres, de entre 45 y 59 años y de Montevideo.

Si se observa esta disposición en función del voto efectivo de las personas en las últimas elecciones -balotaje de 2019-, se constata que entre los votantes frenteamplistas, el 69% se manifiesta dispuesto a votar a Rodríguez, y que incluso la exconductora cosecha voluntades de voto entre los simpatizantes del oficialismo: 9% de quienes votaron a la coalición en noviembre de 2019 asegura que estaría dispuesto a acompañarla.

Ficha técnica El relevamiento fue llevado a cabo entre el 23 y el 27 de agosto de 2024. Se obtuvo información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al sexo y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

