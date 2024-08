Para ratificar las fórmulas presidenciales de cara a las elecciones nacionales de octubre es necesario que, en su Convención Nacional, los partidos políticos lleguen como mínimo a 251 convencionales que voten afirmativamente.

Hasta ahora, de los partidos que ya se presentaron en 2019, sólo cuatro ratificaron su fórmula: Cabildo Abierto, con Guido Manini Rios y Lorena Quintana; el Frente Amplio, con Yamandú Orsi y Carolina Cosse; el Partido Nacional, con Álvaro Delgado y Valeria Ripoll; y el Partido Independiente, con Pablo Mieres y Mónica Bottero.

De los partidos que no se presentaron en 2019, el único que pudo ratificar su fórmula fue Asamblea Popular, con Gonzalo Martínez como candidato a presidente y Andrea Revuelta como candidata a la vicepresidencia.

Los que no lograron ratificar su fórmula por no llegar a los 251 convencionales fueron el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), según confirmó a la diaria su candidato César Vega, y Por los Cambios Necesarios, cuyo candidato, Guillermo Franchi, también lo confirmó a este medio.

La Convención Nacional del PERI fue este domingo 11 en el club Welcome. Según dijo Vega, llegaron a 231 convencionales de los 251 necesarios. “El compromiso de ir puede fallar, es la primera vez que nos pasa”, señaló.

Ahora los partidos tienen hasta el 31 de agosto para ratificar la fórmula, si no lo hacen no podrán participar en las elecciones de octubre. Por lo tanto, si bien no determinó la fecha exacta, la próxima convención del PERI es en dos semanas y, de cara a esa instancia, van a “tratar de resolver el tema personalmente, llamar a cada uno y resolverle el tema del taxi o lo que sea para que puedan concurrir”.

Por su parte, Franchi dijo que Por los Cambios Necesarios consiguió 200 convencionales aproximadamente. “Le erramos en la comunicación, dimos por sobreentendido que la gente estaba enterada de que esto era obligatorio, pero ahora llamando a la gente dice que no sabía”, explicó.

La próxima convención, al igual que la anterior, será este sábado en Durazno. El exlíder de Un Solo Uruguay indicó que tienen a los convencionales “desparramados en cada departamento, desde Bella Unión a Chuy”, de forma de “hacerlo lo más representativo de Uruguay”. “Te das cuenta de que si hubieses juntado 400 convencionales en Montevideo, te hubieses asegurado la convención, pero somos distintos o intentamos hacer las cosas distintas y te topás con estas cuestiones”, valoró.

Franchi dijo que la comunicación con la Corte Electoral es “difícil” y “errática”

En diálogo con la diaria, el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach explicó que hay tiempo hasta las 12.00 del día anterior a la Convención Nacional para “comunicar renuncias y licencias para hacer el padrón definitivo”. Así, la corte le entrega a los partidos un borrador primario con los convencionales proclamados.

Sin embargo, Franchi apuntó que la comunicación con la corte es “difícil” y “errática”, ya que en su caso “no les mandaron el padrón de habilitados”, sino que lo que les enviaron “era cualquier cosa”. Por eso el candidato respondió el mail y dijo que lo enviado “estaba equivocado” y “no volvió a llegar otra comunicación”. De todas formas, remarcó que “eso no quita nada”.

Los partidos que aún quedan por ratificar su fórmula son el Partido Colorado, con Andrés Ojeda y Robert Silva en la fórmula; Identidad Soberana, con Gustavo Salle y Marita Canoniero; el Partido Constitucional Ambientalista, con Eduardo Lust, quien aún no ha anunciado su compañero o compañera; y el Partido Verde Animalista, con Rita Rodríguez como candidata a la presidencia, que tampoco anunció quién la acompañará.

Jorge Bonica, de Basta Ya, se bajó de su candidatura a la presidencia

Basta Ya, el partido liderado por Jorge Bonica, candidato a la presidencia, también debía ratificar su fórmula este domingo 11 de agosto. No obstante, el director del semanario El Bocón publicó un video en Youtube en el que informó que no iba a hacer la Convención Nacional ni tampoco participaría en las elecciones de octubre.

“La decisión fue tomada con sentido común, no sólo [por] lo que trascendió de que nos hacía difícil conseguir la cantidad de convencionales para ir; habíamos superado la cantidad de gente que nos dijo ‘yo voy a la convención’, pero no por el margen que hubiéramos querido”, lamentó Bonica. Subrayó que no podían hacer la convención “para arriesgar a no llegar a la cantidad de convencionales necesarios que nos exige el sistema”.

En la misma línea que Franchi, Bonica dijo que “si bien no es una excusa ni el motivo” por el que tomaron la decisión, en las 48 horas previas al domingo, la Corte Electoral no les entregó la lista definitiva de convencionales y sólo les llegó un borrador, lo que, en su opinión, “limita mucho”.

“Nos ha limitado también que 27 personas que firmaron para ser convencionales, la corte nos comunica que también firmaron para otro partido, es decir que quedaron eliminados” y que en el partido tenían “varios convencionales titulares”, entre esas personas con las que contaban para la convención.