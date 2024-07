Cabildo Abierto (CA) oficializó este domingo en su Congreso Nacional la fórmula con la que competirá en las elecciones de octubre, en una jornada cargada de tensiones y cuestionamientos al líder del partido, Guido Manini Ríos, de parte de los dirigentes y congresistas del Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Eduardo Radaelli. La jerarca del Ministerio de Salud Pública Lorena Quintana fue elegida candidata a la vicepresidencia con 338 votos de los 470 participantes, mientras que la expresidenta del Instituto de Inclusión Social Adolescente Rosanna de Olivera, impulsada por Radaelli, obtuvo 121.

La posibilidad de que el congreso tuviera confrontaciones se veía venir desde hace varios días, sobre todo por la decisión de Manini Ríos de impulsar la candidatura de Quintana, en paralelo a la propuesta del sector de Radaelli y la de otros diputados cabildantes que trataban de llevar el nombre del legislador Rafael Menéndez, pero también por chisporroteos entre Radaelli y Manini debido a decisiones que tomó el senador durante la campaña hacia la interna. De todos modos, el líder cabildante obtuvo la mayoría de los votos del Congreso, Menéndez no fue impulsado y esa discusión fue saldada.

Luego de esa decisión, llegó el momento de elegir una nueva Junta Nacional, el órgano ejecutivo del partido. Radaelli pateó el tablero y presentó una moción que declaraba nula la lista de integrantes propuesta, debido a la presencia de cuatro integrantes que no habían sido electos convencionales. Esa propuesta se basaba en el nuevo estatuto del partido, votado en 2022, que establece que quienes no hayan sido electos convencionales no pueden integrar los órganos ejecutivos del partido. Sin embargo, ese nuevo estatuto no está vigente, dado que fue presentado recién hace cuatro días ante la Corte Electoral y el organismo aún no lo aprobó. Tras un cuarto intermedio de casi dos horas, se comunicó que el Congreso se regía por el estatuto original de CA, que sí habilita a quienes no fueron electos a integrar esos organismos partidarios.

“Este es un congreso democrático y como tal tenemos derecho a hacer uso de la palabra”, dijo Radaelli, que salió al cruce del presidente del Congreso, el dirigente Rivera Elgue, y levantó los chiflidos de los participantes afines a la dirección de Manini Ríos. “Esta es una gran violación del estatuto del partido”, retrucó Radaelli.

Los cuestionamientos desde el Espacio de los Pueblos Libres incluían también el hecho de que el Congreso votara y aprobara la Memoria y el Balance y el programa de gobierno. Al momento de votar esto último, el Espacio de los Pueblos Libres presentó otra moción para “tomarse un tiempo”, discutir el programa y ponerlo en votación el 27 de setiembre, en un nuevo congreso.

“Lo recibimos [al programa] a 48 horas del congreso. El tiempo fue insuficiente. El 5 de junio presentamos nuestras propuestas, y hasta el día de hoy no recibimos una sola devolución. No sabemos lo que hay en el programa”, cuestionó Radaelli. “Yo cada vez estoy más decepcionada”, decía, a su vez, una congresista de ese espacio al salir del club Welcome.

Al igual que con la votación de la fórmula y del balance, el espacio de Radaelli quedó en minoría y el programa fue aprobado. “Olé, olé, Guido, Guido”, se comenzó a escuchar desde una de las gradas, mientras el senador Guillermo Domenech levantaba los brazos como un futbolista arengando a su hinchada. “Realmente me gusta ver una tribuna enfervorizada y yo aliento a que eso suceda, a que la gente vibre con lo que estamos haciendo”, diría después Domenech en rueda de prensa, en la que afirmó que le llegó el comentario de que le “tiraron una botella de plástico” en un momento. “Siempre hay alguna persona apasionada que no se sabe controlar, pero no fue nada grave”, sostuvo al respecto.

En rueda de prensa, Manini Ríos calificó de diferencias “de forma” las que se manifestaron en el congreso y aseguró que se “zanjarán”. “Si hay algo que a nosotros nos caracteriza es nuestra frontalidad y decir lo que sentimos y no estar callándose”, opinó, y desestimó el hecho de que haya habido “abucheos” y silbidos durante las votaciones: “Las distintas agrupaciones tenían su impronta, su alegría”, reflexionó.

Manini Ríos: “No hay lugar para personalismos que nos dividan”

En el inicio de su discurso, el candidato a presidente por CA les habló a los congresistas sobre las controversias dadas en las diferentes votaciones. El líder cabildante anunció un nuevo congreso para el 14 de diciembre para votar “cambios” en el estatuto, “para mejorar la dinámica de este partido” y “dejar las reglas claras”. Luego hizo un repaso de la participación de CA en el gobierno de Luis Lacalle Pou y valoró que las personas que ocuparon cargos públicos recibieron “conceptos favorables de propios y ajenos” sobre su gestión.

Manini Ríos prometió que insistirá con la ley forestal, anunció auditorías obligatorias, medidas para estimular los nacimientos y reimpulsar el delito de prevaricato para jueces y fiscales. “Cabildo Abierto ha sido protagonista en el escenario político”, destacó, y contó que “seguridad pública y adicciones” serán los temas centrales del programa de CA.

Manini llamó a “hacer de la unidad una realidad”. “Todo aquello que atente contra la unidad es funcional a aquellos que quieren terminar con ese partido, a los verdaderos detentadores del poder. La fortaleza radica fundamentalmente en la unidad de este partido. No hay lugar para personalismos que nos dividan. No hay lugar para la división, sólo para el esfuerzo común”, expresó.

Quintana, por su parte, dijo que desde este momento dejó de ser la referente de su sector, Encuentro Nacional Cristiano, para ser la “referente de todo Cabildo Abierto”. “Creo que ahora se van a cerrar filas y vamos a ir para adelante”, comentó en rueda de prensa. Allí mismo se definió como “defensora de la vida” al ser consultada sobre su posición frente a la interrupción voluntaria del embarazo, pero aseguró que el programa de gobierno cabildante no incorpora mecanismos para derogar la ley que la despenalizó.