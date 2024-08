El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, negó “absolutamente” que será candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) en mayo de 2025. A pesar de que semanas atrás dijo que si su partido se lo pedía, lo analizaría, ahora, en diálogo con Informativo Sarandí, confirmó que “desde el primer día” dijo que no y que actualmente “ni lo analizaría”.

Pereira señaló que el expresidente José Mujica ya se lo había propuesto hace cinco años, y que lo pensó, pero le respondió negativamente, “en función de muchos aspectos”, “sobre todo, que estaba cerca de la mitad de un período en la dirección del movimiento sindical [PIT-CNT] y me primó la responsabilidad de haber sido electo como presidente del movimiento obrero”.

En la actualidad, indicó que se comprometió a estar cinco años como presidente del FA y que cuando empiece la campaña electoral para la IM va a haber cumplido tres años en el cargo y le quedarían dos años de presidencia, que va a concluir. “Lo que se le promete a la gente finalmente hay que cumplírselo, darle estabilidad a la fuerza política en su conducción es tan importante como ganar el gobierno”, apuntó.

“Yo me imagino al gobierno tomando decisiones y al FA hablando con la gente sobre esas decisiones, y me imagino al FA transmitiéndole al gobierno los reclamos de la gente”. Agregó que no imagina al FA “haciendo la plancha” y que sí lo imagina “militando igual que militó desde la oposición, pero ahora para asegurar la continuidad de gobierno, para construir ciclos progresistas”.

La idea empezó a calar en la interna del FA después de que el presidente de la fuerza política dijera en el programa Quién es quién de Diamante FM, ante la pregunta de una posible candidatura, que si la coalición de izquierda se lo pidiera, lo analizaría. A su vez, fuentes de la Vertiente Artiguista habían expresado a la diaria que Pereira sería “un excelente candidato para la intendencia”, pero que no lo haría sin primero tener “la certeza de que quede un frenteamplista con peso suficiente como para darle continuidad al proceso que él inició”.

Por otro lado, Edgardo Ortuño, que también pertenece al sector, en su momento señaló que si bien la “figura política” de Pereira “ha crecido mucho y salió fortalecido con la gran votación” que obtuvo el partido en las elecciones internas, “su papel en la presidencia del FA es fundamental en esta etapa para lograr un nuevo gobierno progresista, que es el objetivo fundamental y excluyente”.