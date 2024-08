En rueda de prensa, el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Rios, se volvió a referir este lunes a la propuesta realizada por su fuerza política de decretar una emergencia nacional en seguridad. La idea fue acompañada por 12 medidas concretas, las cuales en las últimas horas fueron controvertidas por distintos actores del Ministerio del Interior (MI). Entre ellos, el asesor Diego Sanjurjo dijo que lo impulsado era “humo”; en tanto, el ministro Nicolás Martinelli dijo que “la enorme mayoría de las propuestas” realizadas “ya se han cumplido”.

“No quiero entrar en polémicas con un asesor de segundo orden”, dijo en primer término Manini, en referencia a Sanjurjo. En esa línea, remarcó que prefiere “hablar con las autoridades” para “ser parte de la solución y no del problema”. Por otra parte, se refirió a la propuesta presentada por el asesor colorado de pasar 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas al ministerio. “No quiero usar el término que él usa, pero si hay propuestas inconsistentes, esa es una; diría que es mucho mejor recuperar 1.500 efectivos que están fuera del ministerio hoy”, subrayó.

Sobre los dichos de Martinelli, en tanto, aseguró que le “consta que no se están aplicando” las medidas propuestas por CA. En específico, apuntó que los “presos pesados” siguen “en las cárceles en comunicación con delincuentes livianos o primarios”, así como también “son centenares” los funcionarios que siguen estando fuera de la cartera en pase en comisión. “A mí me consta que algunas de las medidas que proponemos no están en proceso, habrá otras que subjetivamente se puede decir que estamos haciendo algo en esa dirección”, matizó el legislador.

“Nosotros insistimos en que nuestras propuestas son necesarias, ojalá se revea esa posición”, comentó Manini. “Entendemos que por este camino, estadísticamente, de acá al fin de este mandato, van a morir 200 uruguayos asesinados, creo que es un precio demasiado alto”, alertó. “Estoy seguro que algún día esto va a ser adoptado, porque no va a haber otro remedio”, concluyó.